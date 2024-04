21A.- Sánchez pide el voto en Euskadi para conjurarse contra PP y Vox que buscan "regresar al peor de los pasados"

Dice que en la derecha prevalece lo que dice Aznar en política exterior, lo que manda Abascal en derechos y lo que dicte Ayuso en corrupción

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto mayoritario de los vascos al PSE-EE en las próximas elecciones del 21 de abril, al igual que dieron la victoria al PSOE en las generales, para conjurarse en toda España contra Gobiernos "reaccionarios" como los del PP y Vox, que quieren "regresar al peor de los pasados".

Además, ha advertido de que en la derecha prevalece "lo que dice" el expresidente José María Aznar en materia de política exterior, "lo que manda" el líder de Vox en derechos y "lo que dicte" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en corrupción. También ha censurado las leyes "antimemoria y de la discordia" que promueven PP y Vox en las comunidades en las que gobiernan y en las que "equiparan la democracia con la dictadura".

Sánchez ha realizado estas afirmaciones en su primer acto de la campaña a las elecciones vascas para apoyar al candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, escenario clave en los comicios autonómicos y donde la socialista Maider Etxebarria es alcaldesa.

El secretario general del PSOE ha mostrado la "indignación de todos" ante las "leyes antimemoria" y de la "discordia", no de la concordia, de PP y Vox. "Por desgracia, no nos sorprenden, porque lo advertimos en las elecciones municipales y autonómicas, y también en las generales", ha recordado.

A su juicio, se trata de una "derecha y una ultraderecha que ya no se distinguen, que no sabe dónde empieza uno y dónde acaba la otra", y que conforman "gobiernos reaccionarios que pretenden reescribir la historia y equiparar a la democracia con la dictadura". "Que sepan que a nivel nacional, a nivel europeo y multilateral, vamos a defender la dignidad de las víctimas del franquismo", ha advertido.

Pedro Sánchez se ha comprometido a "denunciar que, frente a la Ley de memoria democrática, banalicen la dictadura franquista; como frente al feminismo banalicen la violencia de género; o frente al cambio climático, banalicen sus efectos".

Por ello, ha alertado de que estos ejecutivos "reaccionarios" del PP y Vox pretenden hacer "regresar al peor de los pasados" a la sociedad, y ha afirmado que ahora "es más importante que nunca en Euskadi y en España un Partido Socialista fuerte, con garantías para poder gobernar".

ORIENTE MEDIO

Sánchez ha explicado que el pasado jueves no pudo acompañar a Andueza en el arranque de campaña porque estaba en un viaje "muy importante" en Oriente Medio, "donde la posición de España es francamente respetada, reconocida y apreciada".

El líder del PSOE ha resaltado la importancia que tiene hoy en el mundo "enarbolar la bandera de la paz". En este sentido, ha recordado la muerte en Gaza de siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen en ataques israelíes. "No hay ningún cooperante que merezca morir. No hay ningún país que merezca ser masacrado y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que merezca ser incumplida durante décadas", ha avisado

Por ello, ha asegurado que el Gobierno de España apoyará "el reconocimiento de Palestina como un estado de pleno derecho" y trabajará por la paz en Oriente Medio.

Pedro Sánchez ha recriminado al expresidente del Gobierno del PP José María Aznar que haya asegurado que el Estado palestino "no existe", y ha asegurado que la "solución de los dos Estados" que él propugna "no es un invento del sanchismo", sino que está plasmada en resoluciones de Naciones Unidas.

"Lo bueno de cuando habla Aznar no es que suba el pan, es que se quitan las caretas. Y esta es la derecha que tenemos, la que sufrimos durante estos últimos seis años que llevamos en el Gobierno de España", ha añadido.

Sánchez ha dicho que lo que prevalece en la derecha es, "en política exterior, lo que diga Aznar; en derechos sociales, lo que mande Abascal; en corrupción, lo que dicte Ayuso; en economía, lo que se les ocurra". "Y mienten con descaro. Con razón el señor Feijóo dice que sufrimos la peor derecha de la historia de la democracia. La peor derecha, pero la mejor España", ha enfatizado.

Tras recordar que el presidente del PP se ha incluido entre "la peor clase política" de la historia que, en opinión, la que existe en la actualidad, no ha querido entra en "por qué Feijóo se habla tan mal a sí mismo". "Sus razones tendrá", ha apostillado.

No obstante, ha manifestado que lo que sí defenderá es lo que se ha hecho su Gobierno en España durante estos últimos seis años, que ha encarado dos guerras, en Ucrania y en Palestina, y una pandemia de la Covid-19, para citar el aumento en afiliados a la Seguridad Social, de 18 millones en 2018 a 21 millones ahora, o el incremento de empleos estables, del SMI, de las pensiones, así como la revalorización por ley del coste de la vida.

"GANANDO TODAS LAS CONTIENDAS"

"En 2018, la economía española crecía como la media europea. Hoy crecemos seis veces más", ha resaltado, para reconocer que aún "quedan muchas cosas por hacer". "Partido a partido, eliminatoria a eliminatoria, España va ganando todas las contiendas: en economía y en empleo, en políticas sociales y en derechos, en convivencia y en cohesión territorial", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que, "frente a aquellos que solo embarran el terreno de juego y solo plantean zancadillas", hay que "reivindicar la mejor España, por ejemplo, la de la Selección Española de Fútbol Femenino", porque "juega limpio, juega al toque y juega bonito".

CUIDAR LA DEMOCRACIA

El presidente del Gobierno se propone trasladar a Euskadi el proyecto "claro" de los socialistas por "la creación de empleo, de derechos y convivencia". En alabanza al candidato a lehendakari, ha destacado que Eneko Andueza "nunca se ha escondido, siempre ha dado la cara, en los momentos más difíciles, en las plazas más difíciles, durante los años duros del terrorismo". "Representa a esa nueva generación de socialistas que han crecido en democracia y que saben que la convivencia no cae del cielo, sino que hay que trabajarla y cuidarla", ha añadido.

El líder del PSOE se ha congratulado de que ahora los desafíos en Euskadi sean "bien distintos al miedo que se sufría" antes por la amenaza terrorista. Según ha señalado, hoy los retos son reforzar los servicios públicos, reindustrializar Euskadi "para que sea uno de los motores de la economía española", hacer frente "al invierno demográfico", y abordar "una cultura diversa y no uniforme".

"Yo puedo garantizar es que, como presidente del Gobierno de España, voy a trabajar por que Euskadi responda a todos y cada uno de estos desafíos", ha prometido, para recordar que su Ejecutivo "luchó a brazo partido durante la pandemia en Bruselas" para lograr los fondos europeos, de los que 2.900 millones euros han ido destinados a "reindustrializar y crear empleo" en la Comunidad Autónoma Vasca. En este punto, ha recordado la nueva planta de Mercedes Benz en Vitoria.

Pedro Sánchez ha agradecido a los vascos que en las pasadas elecciones generales votaron mayoritariamente al PSE-EE, porque gracias a ellos habrá "cuatro años más de gobierno" progresista del PSOE y Sumar en el Estado, algo que "la derecha lleva fatal".

Por ello, ha emplazado a que vuelvan a darles la victoria también en los comicios del 21 de abril, mediante su voto "a quien decide cuál va a ser la orientación y las políticas que se van a poner en marcha en Euskadi" en la próxima legislatura.

Ante "la preocupación" existente por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, ha garantizado que, "cuando termine esta legislatura, en el año 2027, habrá 25.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar las jubilaciones y la dignidad de las pensiones de los jubilados del mañana".