23J.- Almeida: "Hay que agrupar el voto en PP. No queremos que pase en España lo en CLM, que no hubo cambio"

A Paco Núñez: "La política te compensará por tu trabajo incansable e infatigable"

ALBACETE, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en presencia del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en un acto en Villarrobledo, ha pedido "unificar y agrupar el voto en el Partido Popular", ya que, ha lamentado, por no hacerlo así, en esta región no hubo cambio. "No queremos que en España suceda lo que pasó en Castilla-La Mancha en las autonómicas".

También acompañado por la candidata del PP al Congreso por la provincia de Albacete, Carmen Navarro, Almeida ha señalado que votar al PP "es el camino más corto y más directo" para propiciar este cambio.

Para que haya un gobierno sólido y fuerte que "no dependa de aquellos que quieran romper España, como ha sucedido en los últimos años", ha afirmado Almeida, "la única papeleta que permite garantizarlo es precisamente la del PP".

Ha puesto como ejemplo Villarrobledo, "con un extraordinario alcalde como es Valentín Bueno y candidato al Senado, con una mayoría absoluta, con un gobierno sólido y fuerte", algo que ha deseado que hubiera pasado en la Diputación de Albacete.

"No coger la papeleta del PP es un riesgo de que el sanchismo pueda permanecer, somos los únicos capaces de aglutinar el voto de los que están a nuestra derecha, de los que están a nuestra izquierda, de los que nunca nos han votado, de los que no se identifican con el PP pero que sabemos que somos la solución a los problemas que tiene España en estos momentos", ha defendido.

El mensaje a trasladar al electorado, según Almeida, es que "España necesita una amplia mayoría social" y para ello, hay que votar al PP, "si queremos un proyecto que garantice la convivencia, si queremos un proyecto de futuro en el que quepamos todos". "Todo lo demás es poner en riesgo que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno", ha incidido.

A Paco Núñez le ha transmitido que "cuando uno es un trabajador tan incansable y tan infatigable", al final "siempre se acaba obteniendo la recompensa que uno merece". Parafraseando al Cholo Simeone --"el trabajo siempre paga"-- le ha garantizado que "la política" le recompensará.

NO ENTENDERSE CON VOX, SINO CON CIUDADANOS

Sobre el Gobierno en Murcia, ha afirmado que "su abstención hubiera valido para que Fernando López Miras fuera presidente", rechazando "que Vox ha unido sus votos al Partido Socialista y a Podemos para que el Partido Popular no presida y no tenga el gobierno de la región de Murcia".

A las voces que dicen que el PP se tiene que entender con Vox, Almeida ha contestado que su partido se tiene que entender con los ciudadanos, y para ello tienen que "recorrer y agotar hasta el último minuto antes de la jornada de reflexión, diciendo a todos los españoles que si quieren un cambio voten a Feijóo, si quieren derogar el sanchismo y si quieren garantizar la convivencia". "No hay atajo", ha sentenciado.

A los votantes del PSOE, les ha advertido que si se van "por el sanchismo", obtendrán una "derrota aplastante", por ello les ha animado a optar por el PP, "por la centralidad y la moderación", advirtiendo que en el PP no cabe pactar con "una Yolanda Díaz que no es si no el rostro amable de Pablo Iglesias", pues defiende las mismas políticas y solo se diferencia en cómo "sonríe y explicas las cosas".

Culminando su discurso y parafraseando a Alfredo Di Stéfano, que decía que "lo peor de perder, ya no es perder, sino la carita que se te queda", ha deseado que ese semblante se les quede a los socialistas.

Y ya rematando con Luis Aragonés con su "ganar, ganar, ganar y después volver a ganar", se ha mostrado convencido de que esto es lo que le pasará a Feijóo el 23 de julio.

NAVARRO Y SU APOYO AL CAMPO

Por su lado, Carmen Navarro ha señalado que las familias españolas "están asfixiadas y no pueden llegar a fin de mes" porque les "han subido 42 veces los impuestos". En Villarrobledo, ha situado la agricultura y el viñedo como un elemento muy importante, recordando que Feijóo ha prometido planes sectoriales de apoyo específicos.

"Aquí será un plan sectorial específico para la viña y para el viñedo. Y especialmente ha prometido también un plan nacional del agua. Necesitamos encontrar acuerdos y consensos de solidaridad y no de ruptura política, y un elemento promotor de la riqueza y de la generación de productividad y de empleo para el campo", ha ensalzando, no olvidándose de que es crucial apoyar a los jóvenes en Villarrobledo, "manifestar que es importante apoyarles en el relevo generacional para poder cultivar el campo".

Por su parte, Paco Núñez ha puesto en valor que Feijóo ha mostrado su compromiso a abrir una mesa de diálogo para hablar de agua, ya que Castilla-La Mancha necesita "un acuerdo nacional" que tenga como base el plan hidrológico nacional.

Por ello, Núñez ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos que apuesten por la "única opción de cambio que se abre con Alberto Núñez Feijóo" con el objetivo de "volver a la sensatez, al rigor, a la concordia y a la convivencia" con un presidente "preparado y responsable".

También ha señalado que hay que alejar ese fantasma que ha puesto encima de la mesa el sanchismo de cobrar a todos por utilizar una autovía". "Si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente vamos a empezar a pagar por coger la autovía para ir de Villarrobledo a Albacete o de Villarrobledo a Ciudad Real o de Villarrobledo a Madrid. Es surrealista".

Así, ha pedido el voto para el PP y no para Vox, porque si se hubiera optado por los 'populares' en la Diputación de Albacete habrían obtenido mayoría absoluta.

Por su lado, el alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, ha pedido el voto para el PP, porque "es el momento de que los españoles y los ciudadanos de la provincia de Albacete expresen su voluntad de cambio, de tener un gobierno nuevo".

"El Partido Popular es un partido de personas, es un partido de personas integradas dentro de la sociedad", ha remarcado el primer edil.