23J.- Feijóo defiende regular los debates electorales y dice que debatirá con Sánchez ante las generales

Dice que Sánchez negó a Casado un cara a cara y que con él tendrá menos dificultades que las que tiene para organizar mítines del PSOE

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes regular los debates electorales en las campañas y ha insistido en que debatirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante las elecciones generales del próximo 23 de julio. Eso sí, ha señalado que los equipos de campaña deben negociar el número de debates una vez que se cierre el plazo para presentar candidaturas, que acaba esta misma noche.

En un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, Feijóo ha afirmado que él es un político "respetuoso" con los plazos y formas y, por lo tanto, hay que saber cuántos partidos se presentan a los comicios para hablar sobre debates. "Hoy lo vamos a saber y, por tanto, las urgencias del PSOE no son nuestras urgencias", ha manifestado.

Ante la insistencia de Sánchez y el PSOE para que haya debates, Feijóo ha asegurado que el PP puede hacer actos en la calle y que él no tiene la culpa de que el Partido Socialista no pueda hacerlos, en alusión a las dificultades de ese partido para movilizar a los suyos tras el revés en autonómicas y municipales.

"Ahora bien, yo les digo al señor Sánchez que puede estar tranquilo, que va a tener menos dificultades para debatir que para organizar los mítines del Partido Socialista. Y también muchas menos dificultades que ha tenido mi predecesor al que le negó un debate bilateral en las últimas elecciones", ha proclamado.

Sin embargo, ha asegurado que él desde el primer momento ha dicho que "aceptará" debatir y, por tanto, no establecerá "ninguna cortapisa". "Yo acepté un debate y supongo que en este momento los equipos de campaña, a partir de hoy, cuando sepamos cuántos se presentan en coalición con Sánchez, podamos concretar el número y el contenido en su caso de esos debates", ha apostillado.

AFEA A SÁNCHEZ QUE CONCEDA LAS ENTREVISTAS QUE NO HA DADO EN 5 AÑOS

Tras señalar que participó en "muchos debates" cuando era candidato a la Presidencia de la Xunta, ha reiterado que él no tiene "ningún problema" en debatir. Esos sí, ha criticado que ahora Sánchez quiera hacer muchos debates y "conceder muchas entrevistas, todas las que no concedió en los últimos cinco años" al frente del Gobierno, algo que, a su juicio, acredita también "su doble moral".

Dicho esto, se ha mostrado a disposición de regular los debates electorales a través de una disposición legal, de forma que solo se hagan "cuando le interesa al Partido Socialista". "Vamos a comprometernos a que haya debates en las campañas electorales", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho que se trata de que los partidos sean capaces de "sacar una norma" para que, ante una campaña, "haya garantizado por ley o por la disposición legal oportuna los debates que debe de haber entre los distintos candidatos a la Presidencia del Gobierno".

¿QUIÉN ESTARÁ EN SU EQUIPO ECONÓMICO?

Al ser preguntado quiénes formarán su equipo económico y si estarán el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el exeurodiputado de Cs Luis Garicano, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, o el exministro Luis de Guindos, Feijóo ha señalado que "ninguno de los cuatro son malos". "Cualquiera de esos cuatro son mejores que el equipo económico del Gobierno actual", ha manifestado.

Feijóo ha indicado que él estaría "encantado" de decir los nombres de las personas que formarán parte del equipo económico si llega a Moncloa pero "no puede". "No lo haré, pero si lo hay", ha garantizado, para añadir que a él "no le gusta nombrar ministros simplemente siendo un candidato" a la Presidencia del Gobierno.

Tras dejar claro que él nombrará y cesará ministros, sin tener que pedir permiso como ocurre ahora con Podemos, ha asegurado que el "equipo económico del PP siempre ha sido mejor que el equipo económico del PSOE y esta vez volverá a serlo". "Y cualquiera de los cuatro que ha dicho son buenos y deberíamos estar pues tranquilos", ha enfatizado.

ENCUESTAS: EL PP "ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE GANAR"

Ante las encuestas que se están publicando estos días, Feijóo ha señalado que "hay tantas" que él "ya se pierde" pero ha indicado que todas ellas coinciden en que "parece que el PP va a ganar con claridad las elecciones" y que está "en disposición de alcanzar una mayoría amplia".

"Y la (encuesta) que más me interesa a mi: la mayoría de los españoles no quiere que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno", ha declarado, para añadir que, después de cuatro mayorías absolutas en la Xunta de Galicia, el "escepticismo galaico esté fundado".

Dicho esto, ha reiterado que el PP está "en disposición de ganar". "Como diría Isabel Díaz Ayuso, tenemos ganas de ganar y vamos a trabajar para ello. Espero que merezcamos la confianza de los españoles", ha manifestado, para añadir que la "humildad" va a ser un eje central de su política y por eso no quiere entrar en anticipar cuántos diputados pueden lograr el día 23 de julio.