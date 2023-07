23J.- Feijóo pide el voto para ganar de "forma clara" y "sustituir las alianzas y las pinzas por pactos de Estado"

Critica que Sánchez rechace su oferta cuando el presidente de un país tiene que estar "legitimado" por haber ganado las elecciones

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles en Alicante que quiere ganar de "forma clara" las elecciones generales del 23 de julio y "sustituir las alianzas y las pinzas por pactos de Estado". Tras criticar que Pedro Sánchez ha rechazado su oferta para que gobierne el más votado "porque sabe que va a perder", ha recalcado que el presidente de un país tiene que estar "legitimado" por haber ganado y tener "más votos y más escaños".

En su intervención en el Auditorio Provincial de Alicante junto al presidente del PP de la Comunidad Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, Feijóo ha afirmado que quiere ganar para "romper los bloques y los bloqueos". Según ha añadido, no se trata de "derrotar a nadie" ni de evitar que "otro gobierne" sino de que España tenga un país con un Gobierno "sin más socios que los votos que salgan directamente de la urna".

"Sin más ánimo de revanchas o venganzas, sino con el único ánimo de servir y poder decir cuando acabe tu mandato que has cumplido ti deber, que no has mentido a la gente", ha declarado Feijóo, que ha señalado que quedan 11 días para darle a España un nuevo Gobierno y para "convencer y después vencer".

Además, se ha quejado de que Sánchez haya rechazado su propuesta para que gobierne el más votado, que le planteó en el cara a cara el pasado lunes. "¿Sabéis por qué dice que no? Porque sabe que va a perder. Y cuando un candidato sabe que va a perder y aún así quiere ser presidente, no merece ser presidente", ha manifestado, para añadir que un presidente de un país tiene que estar "legitimado" por haber ganado y tener "más votos y más escaños".

"EL SANCHISMO: PACTAR LO QUE SEA PARA MANTENERSE EN EL PODER"

Tras asegurar que están haciendo una campaña que, cada día que pase "irá a más" y que juntará a más gente, se ha mostrado convencido de que España "va a llenar las urnas de votos por el cambio". Además, ha animado a acudir a las urnas el día 23 y ha recordado de nuevo que este jueves es el último día para solicitar el voto por correo.

El líder del PP ha dicho que a "algunos" les molesta que diga la verdad pero "en política hay que decir la verdad". "Nosotros vamos a derogar el sanchismo. Todos los españoles saben lo que es el sanchismo. El sanchismo es pactar lo que sea con quien sea para llegar al poder como sea y para mantenerse en el poder como sea. Eso es el sanchismo", ha proclamado, para añadir que "el sanchismo es haber mentido en los temas importantes" y "dividir" a la nación.

Tras recalcar que "con la verdad" van a "ganar las elecciones", ha pedido que España "retome la senda de la Constitución" y "sustituir las alianzas y las pinzas por los pactos de Estado". Además, ha dicho que si gobierna cualquier presidente autonómico será "más relevante para la política española que el señor Rufián y que el señor Puigdemont".

RIESGO PENSAR QUE CON GANAR EL DEBATE SE GANAN LAS ELECCIONES

Feijóo ha reclamado apoyo al PP para "romper los bloques y los bloqueos" porque, según ha dicho, el país no puede volver a la situación de 2018 cuando Sánchez dijo a Mariano Rajoy 'no es no, que parte del no has entendido' y se repitieron las elecciones.

Sobre el cara a cara con Sánchez, el presidente de los 'populares' ha indicado que le habían dicho que el jefe del Ejecutivo "iba a interrumpir, iba a atacar de forma desesperada e iba a mentir sin pudor" y ha resaltado que todos "tenían razón".

Dicho esto ha animado a los suyos a trabajar estos días porque "el mayor riesgo que corre en ese momento" es "pensar que después de ganar un debate se están ganadas las elecciones". "Eso es una soberbia en la que no podemos caer", ha avisado.

Feijóo ha afirmado que es "indignante" que el Gobierno diga que la economía española "va como una moto" y ha añadido que también es una "provocación decir que este Gobierno es el más feminista" tras haber aprobado la ley del 'solo sí es sí', que ha provocado más de un millar de rebajas de condena a agresores sexuales y más de un centenar de excarcelaciones.

De la misma manera, ha recalcado que es "vergonzoso presumir de ser el Gobierno más comprometido con el medio ambiente" y ver a la vicepresidenta Teresa Ribera "aparecer en una cumbre climática andando con una bicicleta los 100 últimos metros y seguida con coches oficiales detrás por una calle en dirección prohibida". "Eso es vergonzoso", ha exclamado.

UN APAGÓN EN LA ZONA Y ALMUERZO CON AZNAR Y LÓPEZ MIRAS

Mientras hablaba el candidato número uno al Congreso por Murcia, Luis Alberto Marín, se ha producido un apagón de luz en la zona que ha obligado a posponer más de cinco minutos el mitin, hasta que ha vuelto la electricidad.

Además, este acto electoral ya ha comenzado con un poco de retraso, ya que el presidente del PP venía de Murcia, donde ha almorzado este mediodía con el presidente del PP en funciones, Fernando López Miras, y el expresidente José María Aznar, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.