23J- Podemos dice a sus bases que firmó con Sumar sin Montero en listas porque se amenazó con excluirles de la coalición

Belarra subraya en una carta que el veto a la ministra de Igualdad debe ser levantado e insta al equipo de Díaz a continuar negociando

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado a sus bases que firmaron ayer la confluencia con Sumar sin la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, dado que se les amenazó de que serían excluidos de la coalición electoral.

Así lo ha trasladado en una carta a las bases del partido, donde expone que el Consejo de Coordinación (la Ejecutiva del partido) acordó por la tarde firmar "sin acuerdo" la coalición, reafirmar que el "veto" a Montero es un "error" y "debe ser levantado" e insta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a continuar "negociando" durante la próxima semana las listas, dado que el plazo máximo para registrarlas concluye el 19 de junio.

En dicho escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Belarra traslada a los inscritos de Podemos que quiere que Montero esté en las listas electorales pero desde el equipo de Díaz se le trasladó, a lo largo de la tarde de ayer, tanto "la negativa a levantar el veto" a la titular de Igualdad como la decisión "irrevocable" de mantener el reparto de puestos al partido en la candidatura.

"Se nos ha amenazado con que, de no aceptar estas condiciones, seríamos excluidas de la coalición electoral, como ya ocurrió en Andalucía (en referencia al registro de la candidatura 'Por Andalucía' donde quedaron fuera del registro formal de la alianza). Esta es una decisión que más tarde no se puede revertir", ahonda la también ministra de Derechos Sociales.

Luego, recuerda que por la mañana la dirección del partido ya acordó trasladar a Sumar que no aceptan el "veto" a Montero y que no incluirla en la candidatura "no sólo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral".

"Una vez más se le pide a Podemos que renuncie a su principal activo electoral. Además, el acuerdo electoral de unidad entre Podemos y Sumar debe ser, desde nuestro punto de vista, justo y asegurar nuestra representación en el Congreso", ahonda.

De todas formas, deja claro el "firme compromiso de Podemos con la unidad y con un acuerdo electoral justo que respete, ante todo, a los inscritos", para lo cual trabajará "hasta el último minuto".

PUESTOS A PODEMOS SIN MONTERO NI ECHENIQUE

En la relación de puestos asignados por Sumar a Podemos no figuran ni Montero ni otro referente del partido, el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Sí figuran en la candidatura por el quinto puesto en Madrid la propia Belarra, y la secretaria de Organización de la formación morada, Lilith Verstrynge.

Sumar destaca que se otorga a Podemos hasta ocho puestos de salida que incluyen a otros dirigentes del partido como el coportavoz Javier Sánchez Serna por Murcia, la eurodiputada Idoia Villanueva por Navarra y el diputado en la última legislatura Roberto Uriarte por Álava.

No obstante, la líder del partido enfatizó ayer que con esta relación de plazas en listas su partido corre riesgo de no obtener representación en el Congreso.