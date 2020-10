Cinco de los 25 diputados de la Asamblea de Melilla en cuarentena, de los que tres son miembros del Gobierno

MELILLA, 12 (EUROPA PRESS)

Un 20 por ciento de diputados de la Asamblea de Melilla, concretamente cinco de los 25 parlamentarios de la Ciudad Autónoma, está guardando cuarentena en la actualidad, uno tras dar positivo y cuatro por contacto estrecho con otros contagiados de Covid-19.

Según han informado a Europa Press afectados y fuentes próximas a los mismos, el diputado que ha contraído coronavirus es el presidente del principal partido del Gobierno de Melilla, Mustafa Aberchán (CPM), que ejerce "una profesión de riesgo" como médico por su contacto estrecho y diario con pacientes en el Hospital Comarcal, en su calidad de cirujano.

Asimismo, de los cinco diputados aislados, hay tres de ellos que ocupan cargos de responsabilidad en el Gobierno tripartito que conforman Cs, PSOE y CPM, como son la vicepresidente primera de la Asamblea y consejera de Hacienda y Empleo, Dunia Almansouri; el consejero de Urbanismo, Rachid Bussián, y la viceconsejera de la Vivienda, Yonaida Selam, todos ellos del partido CPM, que a pesar de dar negativo en las pruebas PCR, están en cuarentena por haber estado en contacto con su presidente Mustafa Aberchán aunque alguno ya ha recibido el alta, como es el caso de Rachid Bussián.

El quinto diputado aislado es el ex coordinador de Vox Melilla y actualmente "diputado no adscrito" después de abandonar la formación de Santiago Abascal y no renunciar a su acta de diputado, Jesús Delgado Aboy. El parlamentario, también médico de profesión, ha admitido a Europa Press que ha sido "contacto estrecho" de un positivo en coronavirus, concretamente con un compañero de profesión, si bien ha evitado confirmar si el contacto es el propio Aberchán u otro facultativo.