Un 25% de usuarios en España ya ha contratado un seguro de pago por uso, según Guidewire

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Un 25% de usuarios en España ya dispone de un seguro de pago por uso (o Usage-Based Insurance, UBI), que permite pagar únicamente por aquellas coberturas necesarias y las utilizadas en caso de siniestro o necesidad, según el Estudio 2022 EMEA Insurance Consumer Insight Study elaborado por Censuswide para Guidewire.

El informe señala que el 41% de los encuestados elige este tipo de seguros porque se ajustan a su estilo de vida, mientras que otro 36% considera que aportan mayor flexibilidad y el 28%, que las primas de estas pólizas son más económicas que las de los seguros tradicionales.

A pesar del crecimiento que estarían experimentado estos seguros, España seguiría por detrás respecto a otros países de su entorno. En este sentido, el estudio de Guidewire incluye entrevistas a usuarios de España, Francia, Reino Unido y Alemania, país donde un 32% de los usuarios habría contratado los seguros de pago por uso, al igual que en Francia (31%). Ambos están por delante de España que, sin embargo, duplica al Reino Unido en penetración de estas pólizas (12%).

PRIVACIDAD

Uno de los detalles en los que incide el estudio de Guidewire es en la relación entre los seguros de pago por uso y el análisis de datos recopilados de la actividad del usuario, ya que, en ocasiones, estas pólizas se activan o desactivan en función de la ubicación del usuario --para lo cual la compañía aseguradora debe tener acceso a su geolocalización-- o según las actividades que esté realizando, como conducir o participar en determinados deportes.

Por ello, el 58% de los encuestados consideran que las pólizas UBI pueden suponer un compromiso a su privacidad, aunque el 60% piensa que, a cambio, serán más baratas.

Además, el estudio resalta que los usuarios son conscientes de que "será necesario" compartir más datos con las aseguradoras si quieren poder acceder a nuevos productos y servicios.

Al respecto, el 38% de los encuestados en España dice entender las razones por las que las aseguradoras necesitan recopilar más datos, aunque reconocen que preferirían no tener que compartir esa información con ellas. El 32%, sin embargo, no pone ninguna objeción a la cesión de estos datos, y solo el 26% dice no comprender la razón por la que deberían compartir más información con las compañías aseguradoras.

Por otro lado, la encuesta señala que el 17% de los usuarios reconoce que preferiría que las aseguradoras no recopilasen datos en tiempo real sobre ellos, aunque a otro 32% no le importaría que las compañías monitorizasen las cañerías de sus hogares si con eso pueden evitar inundaciones.

Del mismo modo, al 25% no le importaría compartir datos sobre su conducción y el 23% consideraría compartir datos de ubicación de sus dispositivos y pertenencias.