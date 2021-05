26 años de la muerte de Antonio Flores

MADRID, 30 (CHANCE)

Este sábado se cumplen 26 de años de la muerte de Antonio Flores. Este músico, autor de canciones tan icónicas como 'No dudaría', 'Lejos de aquí' o 'Pongamos que hablo de Madrid', falleció el 30 de mayo de 1995, con solo 33 años y apenas dos semanas después de la muerte de su madre, Lola Flores. Una muerte que supuso un antes y un después, golpeando de nuevo la vida de los Flores tras haber enterrado quince días antes a la más grande, Lola Flores.

Sin embargo, a pesar de su juventud , este artista había ya logrado consolidarse como uno de los músicos más importantes del panorama nacional. Parte de ese éxito se debió al que sería su último disco, titulado 'Cosas mías'.

Nacido en 1961 en una familia con una fuerte tradición artística. Hijo del matrimonio entre la cantante Lola Flores y el guitarrista Antonio González, Antonio Flores no tardó en encontrar su propio lugar en el mundo de la música.

En 1980 publicó su primer disco. Estos primeros pasos dieron comienzo a una trayectoria que combinaría el pop rock con tintes de cantautor y unas letras llenas de poesía urbana y toques románticos.

Una muerte que conmocionaba a todo un país que no había asumido todavía la muerte de Lola Flores, y es que su hijo no encontraba su lugar en el mundo, la pena le invadió el día que la faraona se despedía de todos y no podía soportar el dolor de vivir sin ella. Sus hermanas siempre han permanecido unidas ante todo y cada vez que tienen ocasión le recuerdan con un gran cariño.