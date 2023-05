28M.- Aznar llama a concentrar el voto de centroderecha en el PP: "Los votos que no son útiles van a la papelera"

Alerta de que si Sánchez "sale victorioso" de los comicios el "precio a pagar" será una consulta en Cataluña y en el País Vasco

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha apelado este lunes a concentrar el voto de centroderecha en el PP, un partido que es "garantía de estabilidad y de constitucionalidad" para hacer frente a un Gobierno como el de Pedro Sánchez que, según ha recalcado, pacta con "separatistas" y "antiguos terroristas" y está dispuesto a "pagar el precio que sea para seguir en el poder" por una "cuestión de poder".

"Y yo quiero decir que todos los votos que no son útiles van a la papelera porque hacen imposible una España mejor y una España viable, que es lo que tenemos que construir", ha proclamado Aznar en un acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para arropar a las candidatas del PP en los municipios madrileños de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Rocío García y Lucía Fernández, respectivamente.

Poco después, y en un momento en que el PP busca captar los votos de Vox, Ayuso ha cogido el testigo y ha asegurado que ella quiere "unir a todo lo que está a la derecha de la izquierda". Se trata del mismo mensaje que está defendiendo estos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este domingo en un mitin en la plaza de toros de Valencia apeló expresamente a los electores de Ciudadanos y de Vox.

"AGRUPAR EN EL PP TODO LO QUE ESTÁ A LA DERECHA DE LA IZQUIERDA"

Aznar ha insistido en que hay que "concentrar" el voto en el PP y "agrupar a todo lo que está a la derecha de la izquierda", votando "útilmente" al Partido Popular, una unión que, según ha recordado, logró él en los años 90 y le permitió convertirse en "pilar esencial de la democracia" y un "partido ganador" para llegar al Palacio de la Moncloa.

Ante unos 600 afiliados y simpatizantes del PP en el centro municipal La Esfera de Alcobendas, el exjefe del Ejecutivo ha señalado que el "principal problema" que tiene España "se llama separatismo", que ha intentado "subvertir con un golpe de Estado el orden constitucional".

Según ha resaltado, el problema en este momento se debe a que España tiene un Gobierno compuesto por el "radicalismo socialista" y "comunistas", apoyados "por separatistas y antiguos terroristas", lo que "se llama la coalición Frankenstein". Y Pedro Sánchez, ha proseguido, para mantenerse en el Palacio de la Moncloa, ha "pagado" varios precios, como "el olvido" y "blanqueamiento de un golpe de Estado" con "la desaparición" del delito de sedición y del delito de malversación.

Y el "otro precio", ha continuado, "es el blanqueamiento de los antiguos terroristas de Batasuna, de Sortu o de Bildu" porque "al final son los mismos de siempre", con los que se ha acordado "el acercamiento masivo y la transferencia de competencias de prisiones al País Vasco", así como permitirles presentar la Ley de Vivienda.

Según Aznar, el presidente del Gobierno ha pagado un "precio muy alto" que ha tenido como "consecuencia fundamental el debilitamiento de la nación española" y "el desguarnecimiento del Estado", que ha perdido "posibilidades y facultades para defenderse".

En este punto, ha alertado de lo que puede ocurrir si gana el 28 de mayo y en las elecciones generales la "coalición Frankenstein" y Pedro Sánchez "sale victorioso" de los comicios, ya que, a su entender, el "precio a pagar por España" será tanto una consulta en Cataluña como en el País Vasco, como exigen "los separatistas o los antiguos terroristas". Según ha avisado, si eso ocurre, el "orden constitucional y la transición democrática" habrán "desaparecido".

PACTAR CON BILDU: "UNA CUESTIÓN DE PODER"

Aznar ha recalcado además que Sánchez insiste en pactar con "Bildu-Batasuna", así como con "los separatistas" porque "si no, no es presidente" ni "tiene la más mínima posibilidad" de serlo en el futuro. A su entender, es "una cuestión de poder".

"Y cuando se pacta con separatistas y cuando se pacta con antiguos terroristas para estar en el poder quiere decir eso que se está dispuesto a pagar el precio que sea para seguir en el Gobierno para seguir en el poder, aunque sea el precio del orden constitucional, aunque sea el precio de la soberanía nacional", ha aseverado, para avisar que eso es algo que el PP "no puede aceptar".

Tras elogiar las virtudes de la Transición y preguntarse por qué hay que "mirar hacia atrás", ha presentado al PP como "una garantía constitucional y de estabilidad democrática". "España no es un residuo, tampoco es un puzzle, ni va a ser una federación, ni una confederación, ni una nación de naciones. España es una nación", ha proclamado, para añadir que él no quiere un país "dividido y fragmentado".

Tras asegurar que hay que fortalecer las instituciones, que no están para "ocuparlas", "manosearlas" o "debilitarlas", Aznar también ha puesto deberes a Feijóo y a los candidatos autonómicos, al asegurar: "Cuando ganemos las elecciones, ahora, el 28 de mayo, y luego las elecciones generales, lo que tengamos que derogar, hay que derogarlo".

CONTRA LA LEY DE VIVIENDA DE SÁNCHEZ Y EL FIN DEL "MÉRITO"

Aznar, que ha afirmado que la ley se ha hecho para cumplirla porque fuera de ella "solo hay caos" y "tiranía", ha aludido a lo que está ocurriendo con la educación y con la vivienda con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En cuanto a la Ley de Vivienda, ha criticado que a la persona que han ocupado una vivienda, deba ir a un juez, que puede creerle o no. "Y si te da la razón, tú tienes que ser muy cortés y muy amable y enviar una notificación a los que están en tu casa que diga 'les notifico que el día 7 a las 12 se tienen ustedes que ir de mi casa'. Entre tanto, los que están en tu casa te han comunicado que te van a destrozar la casa y que si les echas de la casa te van a perseguir toda tu vida", ha relatado con ironía.

En segundo lugar, Aznar ha acusado al Gobierno de acabar con el mérito y el esfuerzo, criticando que ahora de diez plazas de un centro educativo haya que reservar "dos por género" y "dos o tres por raza". "¿Y las cinco restantes por la orientación sexual A, B, C, D o la X? ¿Cuántas plazas quedan? Cero", ha enfatizado, para añadir que pasa igual que con los 'okupas', que "sin hacer nada" puede tener más que aquel que se esfuerza, algo que, a su juicio, no lleva a una sociedad "buena".

"ME PUEDEN GANAR A POCAS COSAS PERO A GANAS NO"

A renglón seguido, el expresidente del Gobierno ha pedido en este acto en Alcobendas ese apoyo para Ayuso con el objetivo de lograr una "una gran mayoría en Madrid" este 28 de mayo, de forma que después haya "una gran mayoría social transformada en mayoría política con un líder como Alberto Núñez Feijóo, que tiene todas las condiciones para ser un gran presidente del Gobierno de España".

Aznar ha asegurado que a él le pueden ganar "a pocas cosas, pero a ganas no" y ha destacado que candidatos jóvenes del PP como Paco Núñez en Castilla-La Mancha o Fernando López Miras recojan el testigo de los mismos valores, principios e ideas del PP, a pesar de que le han confesado que por su juventud no le votaron nunca al no tener la edad cuando él gobernaba. "El PP fue ideado, concebido y partido para defender la libertad y para defender España y nada más", ha exclamado, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.