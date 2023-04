28M.- Ciudadanos concurrirá a las elecciones municipales con 800 listas, menos de la mitad que hace cuatro años

Estarán en todas las capitales de provincia y su objetivo será "resistir" y ser "decisivos" en plazas determinadas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha anunciado este lunes que el partido 'naranja' concurrirá a las elecciones del 28 de mayo en todas las capitales de provincia y presentará un total de 800 listas municipales, un número similar al de los comicios de 2015, pero menor a los de 2019, cuando presentaron alrededor de 2.000.

Este lunes termina el plazo para presentar las listas para las elecciones municipales y autonómicas, y Vázquez ha subrayado en rueda de prensa que el 80 por ciento de los españoles tendrá opción de coger una papeleta de Ciudadanos el día de los comicios. Fuentes del partido matizan que el 20 por ciento restante está concentrado en zonas en las que el partido no tiene representación, como Galicia y País Vasco.

Vázquez se ha congratulado de haber cumplido el objetivo que se había marcado la nueva dirección del partido, que era repetir el número de listas que presentaron en 2015 con Albert Rivera al frente. "Objetivo más que cumplido", ha presumido.

Y se comparan con los comicios de hace ocho años porque entienden que, tras el proceso interno que trajo aparejado un cambio en la Ejecutiva, Ciudadanos ahora está en proceso de construcción como en 2015, cuando no estaba tan expandido ni era tan conocido a nivel nacional.

Por lo tanto, su objetivo actual es resistir, pues ya admiten que los resultados el 28M serán peores que los cosechados en 2019. Eso sí, insisten en que obtendrán representación en varias autonomías y en once capitales de provincia, como Ciudad Real, están muy cerca de lograrla.

En esta línea, no se han marcado objetivos como obtener representación en ciertas autonomías, que consideran expectativas irreales, e instan a aguardar al día después de las elecciones, donde creen que la noticia no serán ellos, sino los malos resultados de otros partidos, como el PP.

A su juicio, todavía "hay partido" y, partiendo de esa base y dando por hecho que también concurrirán a las elecciones generales de diciembre, apuestan por analizar qué ha funcionado y qué no a finales de año.

15.000 CANDIDATOS

En total, Ciudadanos ha movilizado a unas 15.000 personas para sus listas. La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, no estará en ninguna, ni siquiera cerrando de manera simbólica, pero el partido adelanta que estará muy presente en la campaña.

Ciudadanos concurre a unas elecciones en las que se juega su supervivencia con las encuestas en contra. Sin embargo, Vázquez ha destacado las buenas perspectivas en Madrid, Valencia, Alicante y en las comunidades autónomas de Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón.

"Salimos a ser decisivos", ha resumido el secretario general, recalcando que la intención es "construir mayorías desde el centro hacia los extremos" y no al revés. Además, ha hecho hincapié en que "el nuevo Ciudadanos no se pliega a izquierda ni a derecha". La idea es, si se pueden formar pactos de gobierno, no tener socios preferentes y que los acuerdos sean en base a su programa, reivindicando su espacio.

Fuentes del partido desligan, eso sí, los pactos para formar gobierno de los pactos de gobernabilidad, donde sí podrían acordar aspectos con formaciones en principio vetadas, las que ellos tildan de "populistas", en referencia a Vox.

En cuanto a la campaña para el 28M, el partido destaca que todos sus actos estarán orientados a los problemas que aquejan a las familias y en los eventos participarán caras reconocibles del partido, como Arrimadas o eurodiputados como Eva Poptcheva, responsable de programa.

Desde el partido se afanan en mostrarse como una formación útil que presenta propuestas en sus buques insignia para estos comicios --vivienda, jóvenes, clases medias, pensiones-- y lamentan el morbo que suponen las noticias negativas sobre la formación, como la estampida de cargos que abandonan el partido buscando cobijo en otras, sobre todo en el PP.