28M.- Colau dice que el debate sobre las okupaciones es una provocación de la derecha

Los candidatos reprochan a Colau su gestión con las políticas de vivienda y movilidad

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa y candidata de BComú a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, ha pedido "no comprar el debate de la derecha" sobre ocupaciones de PP, Cs y Valents, cuyos candidatos sitúan la ocupación como uno de los principales problemas en materia de vivienda.

Lo ha dicho en el debate electoral de La Vanguardia y RAC1 de este viernes, en referencia a la situación de los edificios ocupados la Ruïna y el Kubo en la plaza Bonanova, sobre la que ha destacado que los vecinos y comerciantes han dicho que no había conflicto hasta que algunos partidos han entrado en campaña: "No pienso caer más en las provocaciones de la derecha".

La primera edil ha defendido que la ocupación ha bajado en Barcelona y ha subido en Cataluña y en el resto de España: "Quizá las políticas de vivienda que se están haciendo en Barcelona tiene algo que ver".

"Pretender que esto (la ocupación) no genera ningún problema me parece de aurora boreal", ha afirmado la candidata de Cs, Anna Grau, que pide que la policía actúe para desalojar a los ocupas, y ha dicho textualmente que ordenar el espacio público no es ordenar a los Mossos que no actúen, como considera que se está haciendo en este caso.

Es una postura en la que coincide la candidata de Valents, Eva Parera, que ha acusado a los comuns de no entenderse con los promotores para crear más vivienda, y también el del PP, Daniel Sirera, que quiere modificar la ley para terminar con el fenómeno de la ocupación, que ha recordado que es un delito.

VIVIENDA, "EL GRAN FRACASO"

Por su parte, el candidato del PSC, Jaume Collboni, ha apostado por una nueva ordenanza de civismo y, ante las reivindicaciones de Colau sobre su gestión con las políticas de vivienda, el alcaldable socialista le ha recordado: "Antes de usted, había un ayuntamiento, había fuerzas progresistas. Antes que usted, el ayuntamiento había hecho mucha vivienda", a lo que Colau le ha recriminado que fuera en régimen de propiedad.

"La vivienda es el gran fracaso conjunto del gobierno", ha criticado el candidato de ERC, Ernest Maragall, que considera que se deben abordar las causas de las ocupaciones y crear más vivienda en la ciudad.

El alcaldable de Junts, Xavier Trias, ha abogado por un liderazgo preventivo que evite las ocupaciones y ha reprochado a Colau sus críticas sobre la etapa en la que fue exalcalde: "Le dejé 200 millones de euros para gastar en vivienda", y la ha acusado de tener un problema de gestión.

COLLBONI, "DE TURISTA"

Durante el debate, los candidatos también han intercambiado sus posicionamientos sobre movilidad, con críticas a la gestión de Colau, que ha provocado nuevos reproches entre la alcaldesa y Trias, esta vez sobre la deuda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

"Tiene una deuda grande y es histórica de hace décadas, se tiene que resolver con el Estado y la Generalitat", ha contestado la candidata de BComú cuando Trias le ha preguntado por la deuda de TMB.

El debate sobre la implementación de ejes verdes también ha provocado críticas de algunos de los candidatos a Collboni, como Sirera, Trias y Grau, por oponerse al modelo de Colau tras haber gobernado con ella ocho años: "Señor Collboni, parece que esté de turista en el Ayuntamiento".