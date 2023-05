28M.-Feijóo acusa a Sánchez de "abusar de las instituciones" y buscar gobernar con una suma de partidos "perdedores"

Avisa que "la democracia se consolida si las instituciones no son invadidas por el Gobierno"

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo de "abusar de las instituciones" y ha alertado de que "la democracia se consolida si las instituciones no son invadidas por el Gobierno". Además, ha afirmado que Pedro Sánchez ha asumido su "derrota" y lo que pretende ahora es seguir gobernando a través de una suma de partidos "perdedores".

Así se ha pronunciado en un mitin en Palma (Mallorca) junto a la candidata a la Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, y al candidato a la Alcaldía de Palma, Jaime Martínez, ante unos 1.500 afiliados y simpatizantes que han acudido al Trui Teatre.

Feijóo ha asegurado que "el sanchismo hace tiempo que ha asumido su derrota". "Sánchez ha renunciado a ganar las elecciones y ya sólo nos propone una suma de partidos, una enorme ensalada variada de partidos", ha declarado, para recalcar que "no se trata de sumar partidos" sino de "sumar votantes".

Según el presidente del PP, como el PSOE sabe que "cada día que pasa pierde votantes", lo que están haciendo es "sumar partidos" como si eso le diera votantes. "Ya no piden a los ciudadanos una victoria, ofrecen una suma de perdedores, ha exclamado.

"CUANDO ESTÁN NERVIOSOS, PIERDEN LOS PAPELES"

El jefe de la oposición --que no ha hecho referencia a las tramas sobre una supuesta compra de votos que se están investigando en Melilla y Mojácar (Almería)-- ha criticado la "utilización" de las instituciones" que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura, citando lo ocurrido en el CIS, el CNI o la Fiscalía General del Estado.

"Por tanto, tened cuidado con el abuso de las instituciones, porque la democracia se consolida si las instituciones del Estado no son invadidas por el Gobierno", ha manifestado, para avisar que "cuando se mezclan las instituciones y el Gobierno ya no se sabe "exactamente quién es el que protege al ciudadano de los abusos del Gobierno".

Además, ha recalcado un día más que el hecho de que el PSOE le haya acusado de mentir con su vuelo de Valencia a Tenerife --que según ha dicho llamaron "vuelto fantasma"-- confirma que los socialistas están "nerviosos". Por eso, y tras asegurar que él ha mostrado su tarjeta de embarque, ha emplazado de nuevo al PSOE a que diga cuánto le cuesta a los españoles el uso del Falcon que hace el jefe del Ejecutivo.

"Los sanchistas están nerviosos. Y cuando están nerviosos pierden los papeles. Y cuando pierden los papeles, hacen cosas raras", ha señalado Feijóo, citando también que el PSOE dijera que en un mitin en Palma con Sánchez estuvieron dos mil personas cuando "cabían 450". "Hay que reconocer que el milagro de los panes y los peces todavía existe aquí en Palma", ha ironizado.

Feijóo ha afirmado que Sánchez "necesita la mentira porque necesita que los españoles olviden" y ha resaltado que si tuviera que hacer "una relación de escándalos de los últimos años" se perdería porque hay muchos. Así, ha señalado que "los estados de alarma se declararon todos inconstitucionales y no dimitió nadie", y que tampoco nadie ha presentado su dimisión tras la "chapuza legal" de la llamada ley del 'solo sí es sí'.

APELA AL VOTO ÚTIL AL PP: "NO HAY ATAJOS"

Como viene haciendo estos días, ha vuelto a apelar al voto útil al PP en estos comicios y ha dicho que si se quiere que haya un Gobierno "sólido" y "estable", hay que votar "masivamente al Partido Popular". "No hay atajos, no hay carriles de servicio, no hay arcenes. Si queréis que gane el PP, votad al PP. Y si queréis que después de ganar gobierne el PP, votad al PP", ha proclamado.

Además, el líder del PP ha pedido el voto de la mayoría de los ciudadanos que no quieren gobiernos secuestrados por minorías para que se "pase página" de la "mala política, la frivolidad, la división y la inexperiencia".

"Hay una España que efectivamente está cansada del sanchismo. ¿Por qué? Porque supone la división absoluta del Gobierno. Este Gobierno está roto. Este Gobierno está despedazado", ha proclamado, para insistir que este 28M es clave para "empezar a pasar página del sanchismo".

"TOCA CAMBIO" EN LAS ISLAS BALEARES

En el caso concreto de Baleares, Feijóo ha afirmado que la socialista Francina Armengol también "reconoce su derrota" y busca, igual que Sánchez, "gobernar después de perder". Dicho esto, ha pedido el voto para su candidata Marga Prohens, que "representa el futuro" mientras que Armengol "representa el pasado".

Finalmente, ha indicado que el 28M "toca cambio" en Baleares porque se necesita abrir un nuevo tiempo en las Islas con Marga Prohens y con Jaime Martínez en la alcaldía de Palma. "Juntos podremos ofrecer a Baleares una política mejor, con gobiernos mejores y un presente y un futuro mejor", ha aseverado.