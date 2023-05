28M.- Feijóo avisa a Sánchez: "España no está en venta, no se arrodilla y no necesita un partido con terroristas"

Dice que las críticas diarias de los ministros de Podemos a Sánchez evidencian que el Gobierno, que es un "reality show", está "roto"

FERROL (A CORUÑA), 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que "no hay que resignarse" a que "Herri Batasuna, actualmente Bildu, lleve en sus listas a 44 personas condenadas por pertenencia a banda armada". Tras recalcar que es "inaceptable", ha avisado que van a denunciar ese hecho y los acuerdos del Gobierno con la coalición abertzale cada vez que tengan ocasión.

"España no se alquila, España no está en venta, España no se arrodilla, España es un país libre y no necesita a ningún partido con terroristas en sus listas", ha declarado Feijóo en un mitin junto al presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y al candidato a la Alcaldía del municipio, José Manuel Rey Varela, que ha tenido lugar en Pazo do Monte.

Feijóo ha reiterado que es una "indignidad" y una "mezquindad" que Pedro Sánchez haya dicho que el PP "no quiso acabar con ETA y que siempre utilizó el terrorismo en beneficio propio" y le ha emplazado a retirar sus palabras.

Tras asegurar que "lo último de la serie y del 'reality show' que está viviendo España" es que les hayan dicho que se tienen que "resignar" con las listas con Bildu, ha echado en falta los acuerdos contra el terrorismo que mantuvieron "durante décadas" PSOE y PP y que "ahora han quedado sin efecto".

EL DEBATE DE LA ILEGALIZACIÓN

El jefe de la oposición, que ha criticado los pactos del Partido Socialista con Bildu, lo ha achacado a que Pedro Sánchez "necesita los cinco diputados" que tiene esa formación en el Congreso "para ver si vuelve a ser presidente del Gobierno de España". Sin embargo, ha avisado que España "no se alquila, no se vende y no se arrodilla", al tiempo que ha dejado claro que el PP no se va a callar ni dejar de denunciar esta situación.

Feijóo no ha aludido en ningún momento a la posibilidad de instar la ilegalización de Bildu, como plantean Ayuso y Vox, una cuestión "jurídica" que, según los 'populares' corresponde a los jueces y que no tiene encaje en la Ley de Partidos actual. El PP nacional quiere poner el foco en la "cuestión política" y denunciar los pactos de Sánchez con Bildu.

Tras el debate abierto por Ayuso --que defendió en un desayuno organizado por Europa Press explorar esa vía de la ilegalización--, la propia presidenta madrileña ha defendido hoy que no está echando "un pulso" al PP ni "muchísimo menos" a su presidente sino a Bildu.

MÁS IMPUESTOS MIENTRAS EL GOBIERNO "VIVE MEJOR QUE NUNCA"

Como ha hecho esta mañana en Lugo, Feijóo ha pedido el voto "en contra de la resignación" porque, a su juicio, no hay que "resignarse a estar continuamente enfrentados" ni "a que gobiernen aquellos que confunden el Gobierno con recaudar", "gastar" y "endeudar" al país. "Nunca, jamás, España ha tenido un volumen de deuda como ahora. Debemos más que nunca, más de 1,5 billones de euros", ha denunciado.

Tras criticar que los españoles paguen "cada día más impuestos" mientras que el Gobierno "vive mejor que nunca", ha criticado el triunfalismo económico del Ejecutivo en materia económica al asegurar que "todo va de maravilla" cuando en el supermercado "un litro de aceite ha subido un 65%, un kilo de azúcar más de un 25% y así sucesivamente hasta un total de media un 15% en los alimentos", que suman al incremento de "300 euros al mes de hipoteca" de media.

Además, ha recalcado que no hay que resignarse a que "las minorías impongan sus intereses minoritarios al conjunto de la mayoría" ni a que el "incumplimiento" sea lo "normal en política" y "la palabra dada no valga nada".

DICE QUE EL GOBIERNO ES UN "REALITY SHOW" Y "ESTÁ ROTO"

Tras repasar las "mentiras" y promesas incumplidas de Sánchez con los indultos, la sedición o los pactos con Bildu, ha afirmado que "la palabra importa" y ha resaltado que "si un político miente, no está legitimado para ser presidente del gobierno". "Hemos de recordar que hay mucho que mejorar, hemos de decir que basta ya y hemos de decir que entre todos podemos sacar esto adelante", ha aseverado, para pedir el voto a aquellos que no han votado al PP en el pasado.

Asimismo, ha destacado que ahora ya las ministras de Podemos critican al presidente del Gobierno "por la mañana y por la tarde" cuando antes era "una vez al mes", con un enfrentamiento que "cada día que pasa es mas duro y más cruel".

"Es un reality show el Gobierno, que está roto desde hace tiempo", ha enfatizado, para denunciar que, aunque los ministros de Podemos están todo el tiempo criticando a Sánchez, éste no es "capaz" de cesarlos "porque no los ha nombrado".

El líder del PP ha afirmado que el 28 de mayo "pueden empezar a cambiar las cosas que están ocurriendo en España desde hace cinco años". "Vamos a elegir a políticos que sean alcaldes, alcaldesas, presidentes de Diputación, pero también vamos a elegir una política distinta. Y por tanto, el 28 de mayo es un día histórico en nuestra democracia española", ha proclamado, compartiendo así la misma afirmación que previamente había trasladado Alfonso Rueda.

También ha criticado los "aguinaldos" de Pedro Sánchez ante las elecciones, como los viajes Interrail para jóvenes o el cine a dos euros para los mayores los martes, como si estuvieran "en Navidad". "Igual le bajan las palomitas, pero desde luego la carne, el pescado y la conserva, ahí no tocan el IVA", ha censurado.

PROMETE UN TREN DE ALTA VELOCIDAD

Finalmente, Feijóo ha aprovechado este acto para expresar su apoyo a los candidatos del Partido Popular de Galicia que se presentan a los 313 ayuntamientos de la comunidad autónoma, gente "sólida" y "preparada". Además, ha dicho que no se va a "olvidar" de Galicia si llega a Moncloa y hará "siempre política" en beneficio de esta autonomía.

Tras expresar su apoyo a José Manuel Rey Varela en Ferrol, el presidente de los 'populares' prometido "un tren de alta velocidad" y "una zona franca" para la ciudad si llega a ser presidente del Gobierno de España.