28M-Feijóo denuncia "mentiras" de Sánchez, que ha asumido la "derrota", y que justifique pacto con Bildu "culpando a PP"

Pocas alusiones a la polémica sobre Bildu en un mitin centrado en censurar que Sánchez ha "liquidado" al PSOE y "engañado" a todos

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este sábado que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ya no tiene límites y demuestra una "hipocresía indignante" cuando para "justificar" sus pactos con EH Bildu, "culpa al Partido Popular por su lucha antiterrorista y, sobre todo, por la lucha antiterrorista impecable de José María Aznar". "No tiene límites", ha apuntado Feijóo, que ha pedido el voto a todos los votantes socialistas "desencantados con el sanchismo".

Durante su intervención en un mitin con unas 2.000 personas en Sevilla, el primero en Andalucía en la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo, Feijóo --que ha recordado que fue elegido presidente del PP en la capital andaluza-- se ha mostrado convencido de que Sánchez, "el sanchismo", hace tiempo que ha asumido la "derrota" electoral y ahora va diciendo por ahí que lo que quiere es "un ticket", que tendrá que ser "largo para que quepan todos los partidos" que tiene alrededor: "El partido sanchista, Podemos 1, Podemos 2, Izquierda Unida y entre quince y veinte partidos, incluyendo a Bildu y ERC. Más que un ticket, parece un pergamino", ha apuntado.

Estas han sido las únicas alusiones de Feijóo a Bildu durante su intervención, y se ha centrado en denunciar las "mentiras" de Sánchez durante la legislatura, que han sido la canción del "tralará": "No gobernaré con Podemos, tralará; no cederé al independentismo, tralará; con Bildu no vamos a pactar, tralará; no habrá rebajas por la ley del 'solo sí es sí', tralará, o no habrá indultos a los independentistas, tralará".

Según Feijóo, Sánchez necesita recurrir al "engaño permanentemente y reescribir la historia porque ha cruzado todas las fronteras posibles de la honestidad". Ha censurado especialmente que para justificar "sus pactos con Bildu" haya culpado al PP "por su lucha antiterrorista y, sobre todo, la lucha antiterrorista impecable de Aznar (expresidente del Gobierno)".

"Este presidente no tiene límites y se los tenemos que poner entre todos; no es justo ni verdad lo que dice, es falso, una hipocresía indignante", ha sentenciado.

Para el líder del PP, hay una "España cansada de que Sánchez haya convertido un partido de estado" como es el PSOE en un partido al que apoyan todos los que no creen en el estado, o de que sea un presidente que "intenta engañar a todo el mundo siempre".

Para Feijóo, Sánchez ha "liquidado al PSOE y lo ha transformado en el partido sanchista, y ha abandonado a los socialistas y a la mayoría social de este país", por lo que ya es hora de que "la mayoría de los españoles abandonen a Sánchez".

En las elecciones del 28 de mayo, según ha señalado, nos jugamos empezar a "pasar página de mala política, de la frivolidad, de la inexperiencia, de la división y del sanchismo". Ha agregado que hay una España "cansada de Sánchez, de la división absoluta de su gobierno, del señalamiento del discrepante, de la soberbia, de los teatrillos" y de los "escándalos" de un Gobierno de la nación, que vive en una "crisis permanente".

"Estamos cansados de los errores y de las mentiras", según ha indicado Feijóo, que ha pedido el voto a todos aquellos votantes socialistas que están "desencantados con el sanchismo". "Le pido el voto a los socialistas que votaban a PSOE, para que voten a un partido que defiende la Constitución, el estado de las autonomías, la igualdad de los ciudadanos y la fraternidad entre todos los pueblos de España", como es el PP, según ha dicho.

EL EJEMPLO DE ANDALUCÍA

Acompañado en el mitin por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, y por el candidato al PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, Núñez Feijóo ha señalado que la comunidad andaluza es un claro ejemplo de que los ciudadanos no se quisieron "resignar" a "malos gobiernos" y de que se pueden abrir etapas de "regeneración democrática".

"Andalucía es un ejemplo de que un mal gobierno se puede cambiar por buen gobierno, de que hay una forma de hacer política capaz de unir a la mayoría de la sociedad", de la mano del Partido Popular, según ha dicho.

"Como lo estáis haciendo en Andalucía, lo podemos hacer en España", ha indicado Feijóo, quien ha indicado que el cambio histórico que se produjo en Andalucía hace más de cuatro años, hay que extenderlo a "toda España", a las comunidades y los ayuntamientos.

"Pido el voto para todos los que quieren un gobierno como el de Juanma Moreno en todos los ayuntamientos de Andalucía", ha indicado Núñez Feijóo. "El voto que les disteis a Moreno en las autonómicas es el que necesitamos en las municipales", ha dicho.