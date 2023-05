28M.-Feijóo pide a Sánchez aclarar los casos de presunta compra de votos y tomar decisiones: "No se puede esconder"

Le insta a abrir una investigación interna en el PSOE y valorar si retira su candidatura en los municipios de Mojácar y Albudeite

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ofrezca aclaraciones ante los casos de presunta compra de votos que afectan a cargos del PSOE y que tome decisiones porque "no se puede esconder". Dicho esto, le ha emplazado a romper con Coalición por Melilla en la ciudad autónoma y abrir una investigación interna en el seno del PSOE, así como valorar si debe retirar su candidatura en los municipios de Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia).

"Ante los hechos tan gravísimos que están ocurriendo en España en el día de ayer y en el día de hoy, que afectan directamente no solamente algún concejal del PSOE sino a cargos muy importantes del Partido Socialista, necesitamos que el presidente del Gobierno no desaparezca durante días sino que asuma la responsabilidad, aclare lo que está ocurriendo y tome las decisiones que correspondan", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Feijóo en un mitin con el candidato del PP a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el candidato a la Alcaldía, José Ballesta, ante unos 1.700 afiliados y simpatizantes del PP, según fuentes del partido murciano,

Tras asegurar que en el PP están "perplejos, preocupados y sorprendidos" ante las denuncias de presunta compra de votos que se están "produciendo en muchos lugares de España", ha exigido al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE que ejerza su responsabilidad y "aclare lo que está pasando".

"Necesitamos explicaciones ya", ha demandado, para asegurar que "cuando Bildu metió a terroristas en sus listas, Sánchez se pasó tres días sin valorar los hechos" y ahora necesitan que el presidente delGobierno "no desaparezca durante días" sino que "asuma su responsabilidad" y tome "decisiones".

EXIGE DE NUEVO ROMPER CON CpM EN MELILLA

En el caso concreto de Melilla, el líder del PP ha pedido de nuevo al PSOE que "rompa" con Coalición por Melilla, formación con la que gobierna en la ciudad autónoma, y se comprometa en la próxima legislatura "a no pactar con un partido reincidente en la compra de votos".

Además, Feijóo ha emplazado al PSOE a abrir "una investigación interna de lo que está pasando en el Partido Socialista de Andalucía" y "que valore retirar la candidatura en su totalidad" en el municipio almeriense de Mojácar.

"Y por supuesto que hagan lo mismo aquí en Murcia, tanto en el pueblo afectado como en el que va a las listas del Parlamento Autonómico de la región de Murcia", ha añadido, después de que hayan sido detenidas trece personas, entre ellas la candidata del PSOE en Albudeite por compra de votos.

ACUSA AL PSOE DE ESTAR "JUGANDO" CON LA DEMOCRACIA

Además, y tras expresar su "confianza en la democracia española" y en los Cuerpos de Seguridad del Estado para "detectar cualquier conducta irregular", ha apelado a acudir a votar de forma "contundente" el próximo domingo y "demostrar que la democracia española no se compra y que los votos no se compran ni se alquilan".

Tras acusar al PSOE de estar "jugando" con las instituciones y la democracia, Feijóo ha dado las gracias a los que les han ayudado en la campaña electoral pero también a los que el domingo les representarán en todas las mesas electorales de España para "garantizar la limpieza de las urnas, del escrutinio y del resultado electoral".

"Tenemos ganas de mejorar, tenemos ganas de cambiar y también tenemos ganas de celebrar una vez más una fiesta democrática en un país que ha abrazado la democracia y que no lo dejará jamás", ha proclamado.

"NOS OFRECEN VENDERNOS LA MOTO"

Como ya hizo este miércoles, Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez "ya ha renunciado a ganar las elecciones y solo ofrece una suma cada día más con más partidos" y que, a su juicio, pueden llegar a la veintena. Según ha añadido, "como saben que cada día pierden votantes", los socialistas están buscando agregar partidos para ofrecer una "suma de perdedores".

"Está el partido sanchista, está el Podemos clásico, Podemos 1, está el Podemos nuevo, con mi paisana Yolanda, que no se sabe exactamente dónde está, porque puede apoyar a Podemos, puede apoyar a Compromís, puede apoyar a Más Madrid, depende del momento y del lugar, y si es por la mañana o por la tarde", ha subrayado, en alusión a los actos que está celebrando la vicepresidenta Yolanda Díaz.

En este punto, ha criticado que el PSOE quiera volver a reeditar esos pactos tras el 28 de mayo en autonomías ayuntamientos, ofreciendo de nuevo a los ciudadanos "la moto" para que se la vuelvan a comprar. Sin embargo, ha dicho que "la moto no funciona", "va mal", "no tiene frenos, no tiene gasolina y se desengancha el sidecar".

"Y el que va de paquete, que es efectivamente un buen paquete, realmente no quiere ir en esa moto", ha ironizado, para avisar que los ciudadanos no van a "comprar esa moto", no van "a comprar ese paquete" ni van a "picar otra vez" porque España "está cansada de sanchismo", de la "división absoluta" de su Gobierno y de las "mentiras".

SÁNCHEZ, "SINÓNIMO DE ENGAÑO Y MENTIRA"

En este punto, ha asegurado que "la mentira no puede formar parte de la política" ni ser el "manual de gobernabilidad de España". "Todas las mentiras que ya nos han dicho y todas las que aún nos queda por oír hasta las elecciones generales no son de recibo. El problema es que Sánchez necesita la mentira para tapar las mentiras anteriores y que nos olvidemos de los incumplimientos y de las promesas que se quedaron en un tuit o simplemente en el titular del día", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha afirmado que el capital político más importante de una persona que se dedica a la vida pública es su palabra pero cuando un político pierde la credibilidad y "es sinónimo de engaño" y "mentira", se deja "su capital político". A su entender, Pedro Sánchez ha hecho "muchas cosas mal", citando entre las peores "el descrédito general al que ha sometido a la política española" porque "ha gobernado haciendo todo lo contrario de lo que prometió".

"Cuando termine su legislatura, cuando haga el balance de susincumplimientos e instituciones arrasadas nos daremos cuenta de enqué hemos malgastado cinco años. Los ciudadanos no merecen queles traten así", ha resaltado Feijóo ante un público entregado.

EL PP, "PUNTO EN DE ENCUENTRO" EN MURCIA

Finalmente, ha elogiado a López Miras y Ballesta y ha ofrecido al Partido Popular como "punto de encuentro" para todos aquellos que quieran que la región de Murcia siga con su "camino de prosperidady mejora de los servicios públicos.

Feijóo ha criticado las declaraciones del candidato del PSOE en la región de Murcia, Pepe Vélez, tras afirmar que "a la sociedad murciana la llevan engañando 28 años" y pedía que le dejaran a él "engañarla cuatro años" --unas palabras por las que se disculpó-- y ha dicho que no cree que le vote "mucha gente" aunque haya actuado con "sinceridad". "El candidato socialista en Murcia es totalmente sanchista, no hay duda, al menos lo reconoce, viene a engañar a la gente", ha exclamado.

Además, el líder del PP ha expresado "el cariño" a todos los que han sufrido pérdidas por los efectos de la DANA y el "agradecimiento" a todos los que han trabajado duro para que no haya habido que lamentar daños mayores.