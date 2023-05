28M.-Feijóo pide a Sánchez activar a Fiscalía y Abogacía para "aislar" a Bildu pero no su ilegalización como Ayuso

Dice que si la Ley de Partidos y la LOREG no impiden las listas de Bildu, habrá que cambiarlas: "Si hay leyes indecentes, cambiémoslas"

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que active a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para actuar a través de la Ley de Partidos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) con el objetivo de impedir que Bildu lleve "asesinos" en sus listas ante los comicios de mayo, si bien no ha llegado a solicitar abiertamente su ilegalización como sí que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Estamos con una Ley de Partidos y con una Ley de Régimen electoral. Debemos de aplicar esas leyes. Si esas leyes conllevan a lo que espero que sea declarar ilegal listas a unos ayuntamientos en las que se incluyan a personas condenadas por asesinato, resolvemos el problema", ha declarado Feijóo en el municipio cántabro de Ruesga al se preguntado expresamente en dos ocasiones si él es partidario de ilegalizar a Bildu como plantea Ayuso.

En concreto, Ayuso ha tildado a Bildu de "anomalía democrática" y ha propuesto una posible ilegalización si no cumple la Ley de Partidos "teniendo en cuenta que son condenados por terrorismo, con delitos de sangre". "Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ningún Parlamento, en ningún Ayuntamiento, en ninguna institución, nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista", ha manifestado a su llegada al Palacio de Cibeles, donde se han entregado las medallas de la ciudad por su patrón, San Isidro.

"SI HAY ALGUNA LEY INDECENTE, CAMBIÉMOSLA"

Poco después, desde Ruesga --donde ha visitado una ganadería junto a la candidata del PP en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga tras una parada previa en Bilbao--, Feijóo ha indicado que si esas leyes facilitan que "personas condenadas por asesinato puedan ser elegidas" habría que cambiar la legislación porque entonces eso sería "indecente".

"No puede decirse que esto es legal pero es indecente. Las leyes no pueden ser indecentes y si tenemos alguna ley indecente en nuestro país, cambiémosla", ha demandado Feijóo, que ha subrayado que los españoles están "indignados" ante el paso de Bildu de llevar en sus listas "a 44 personas de la banda terrorista ETA, de las cuáles siete de ellas han sido condenadas mediante sentencia firma por delitos de sangre, es decir, por asesinatos".

Dicho esto, el jefe de la oposición ha emplazado a Pedro Sánchez a "romper" con Bildu y comprometerse a que no haya ningún gobierno del PSOE que reciba "la abstención o el apoyo de Bildu para gobernar" ante las elecciones del 28 de mayo.

A su entender, así irán "aislando" a aquellos que "no aceptan la democracia" y "no aceptan el planteamiento mínimo de una ética exigible a cualquier ciudadano", ya que, según ha recalcado, "los verdugos no pueden gobernar a las víctimas" y éstas "no tienen por qué pagar el salario de los políticos verdugos".

NO RESPONDE SI EL PP PODRÍA PRESENTAR DENUNCIA EN FISCALÍA

Al ser preguntado si, al margen de solicitar al Gobierno que actúe la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el PP valora presentar una denuncia a la Fiscalía, Feijóo no ha respondido a este extremo y se ha centrado en criticar la actuación del Gobierno estos días ante el paso de Bildu.

Así, ha señalado que estuvo "las primeras 48 horas en silencio" y "después empezó tímidamente a hacer algún comentario al respecto". Es más, ha destacado que Sánchez fue interpelado tras salir de la Casa Blanca "por este suceso lamentable y esta noticia política" sobre Bildu.

Feijóo ha insistido en que Sánchez fue preguntado por los medios "cómo es posible que sus socios lleven en sus listas a asesinos", algo que, a su juicio, "requiere, sin ninguna duda, una actuación inmediata".

"Imagínese usted al presidente de los Estados Unidos ser interpelado en la Casa Blanca sobre qué opina de que sus socios de gobierno lleven en sus listas a personas de Al Qaeda", ha proclamado Feijóo.

El líder del PP ha señalado que en esa comparecencia en Washington Sánchez dijo que era "legal" pero "indecente". A su entender, lo que es "indecente es ser socio de Bildu" y que esta formación marque "la política penitenciaria de los presos de ETA", la Ley de Memoria Democrática en España y la política de Vivienda, así como que esa formación sea "socio estructural del Gobierno".

PIDE UNA DECLARACIÓN EXPRESA DE SÁNCHEZ ROMPIENDO CON BILDU

Por eso, ha insistido en pedir al presidente del Gobierno que "haga una declaración expresa rompiendo todas las relaciones políticas en todos los lugares con Bildu". Además, le ha exigido que "se comprometa a no gobernar en ningún ayuntamiento ni en ninguna comunidad autónoma con Bildu".

Y en tercer lugar, ha recordado al jefe del Ejecutivo "que tiene la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado para actuar" e "impedir que asesinos formen parte de listas políticas. "Y por tanto, deberían de estar actuando ya", ha manifestado, para reiterar que "las leyes no pueden ser indecentes" y, por tanto, "si las leyes son indecentes, han de cambiarlas".

"Ahora bien, habría una cosa que no haría nunca, que sería pactar con Bildu. Esa es una diferencia entre el presidente del Gobierno y yo. No pactaría con Bildu, ni pactaré nunca con Bildu. Y de lo que a mí dependa, Bildu no gobernará en ningún ayuntamiento de España", ha finalizado.