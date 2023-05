28M.- Iglesias pide el voto a Unides Podem-EU como única fuerza valenciana que "señala a los mafiosos"

Illueca augura que los votantes pegarán "una colleja a los poderosos" y Lima promete acabar con el "conformismo" en Valencia

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado que Unides Podem-EUPV es "la única fuerza política" de la Comunidad Valenciana que "se ha atrevido a señalar a los mafiosos", en contraposición a Compromís y al PSPV. "La mafia madrileña lo controla todo", ha advertido.

Iglesias ha protagonizado el mitin de cierre de campaña de Unides Podem-Esquerra Unida en el antiguo cauce del río Turia de Valencia, bajo el Puente de la Exposición, donde ha arropado a los candidatos de la confluencia a la Generalitat y al Ayuntamiento de la ciudad, Héctor Illueca y Pilar Lima. También han intervenido la secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y las 'número dos' en autonómica y municipal, Rosa Pérez Garijo y Lara Manyes.

En una semana marcada por la polémica por los insultos racistas al jugador Vinicius Junior en el estadio de Mestalla, Iglesias ha ironizado con que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el periodista Antonio Ferreras son un "ejemplo mundial de compromiso contra el racismo y el fascismo" y ha cuestionado que quieran "enseñar a los valencianos cómo combatir el racismo".

"¿Cómo es posible que quien invita al nazi Abascal al palco del Bernabéu pretenda dar lecciones de racismo a los valencianos?", ha criticado, y ha ironizado con que le ha llegado el rumor de que van a cambiar el nombre al estadio del Madrid por el de "no pasarán".

ACUSA A COMPROMÍS DE "HACER LA PELOTA" PARA SALIR EN LA TELE

Por contra, se ha preguntado cuáles son los "intereses" de estos "dos mafiosos" y "dos caballeros que cabalgan hacia el mismo destino", así como "cuál es la única fuerza política valenciana que se ha atrevido a señalar" "¿El PSOE? ¿Los que dicen que son valencianistas pero hacen la pelota a Ferreras para que hable bien de ellos en la televisión?", ha cuestionado.

"¿Por qué nadie le pregunta a (el candidato de Compromís a la Generalitat) Joan Baldoví qué piensa de esa campaña mediática de Ferreras contra los valencianos? Respondería lo mismo que con (Juan) Roig. Valiente forma de defender Valencia no dando la cara con esos mafiosos", ha enfatizado.

Además, ha recordado que el racismo está presente tanto en el fútbol como en "los ciudadanos racializados que son maltratados en sus puestos de trabajo" y ha alertado que "el fascismo llega de la televisión a la educación".

A dos días de las elecciones, Iglesias ha defendido que los valencianos tienen "una oportunidad de mandar un mensaje a Florentino Pérez y a Ferreras" votando a Unides Podem y ha alabado a la candidata Lima por ser "ejemplo de tantas cosas". "Un poble valent mai mor", ha rematado en valenciano.

Durante su intervención, un grupo de mujeres han interrumpido el acto durante varios minutos al grito de "ser mujer no es un sentimiento" y han sido desalojadas del mitin, tras lo que el exvicepresidente ha retomado la palabra para señalar que "cada vez que alguien le dice a una mujer trans que no es una mujer crece el fascismo" y mostrar su "desprecio democrático a quienes atacan los derechos humanos".

ILLUECA RECHAZA "LA NOSTALGIA DEL BIPARTIDISMO"

En su intervención, Illueca ha augurado que a partir del lunes habrá un Consell de coalición con dos opciones: uno formado por PP y Vox que representan "volver al pasado" y "la nostalgia del bipartidismo" o uno que represente "la alternativa real al populismo de derechas" y en el que, ha subrayado, debe estar Unides Podem.

"Hemos dibujado esa alternativa", ha aseverado, y lo ha ligado con propuestas como crear una red de supermercados públicos para contrarrestar a "los intereses muy poderosos que le pegan una colleja al señor de Madrid como se la pegarían a Carlos Mazón --candidato del PPCV a 'president'-- si gobernara". "Pero la colleja se la pegaran los valencianos al domingo", ha recalcado, para lo que ha pedido "un último esfuerzo".

El todavía vicepresidente segundo y conseller de Vivienda ha reafirmado que si UP gobierna, la Comunidad Valenciana limitará el precio de los alquileres aplicando la ley estatal. "Otros candidatos, incluso de fuerzas supuestamente progresistas, no se han atrevido", ha deslizado en alusión a sus socios de gobierno.

Es más, ha reivindicado la "alternativa del republicanismo" en una España republicana que conecte con "el sueño de justicia por el que luchó el tío abuelo de Pablo Iglesias, enterrado en una fosa común de Paterna", como también su tío abuelo.

Pilar Lima, candidata a alcaldesa de Valencia, se ha comprometido a "hacer historia" entrando a gobernar en el Ayuntamiento, después de una campaña "muy difícil y dura". "Todo lo hemos tenido en contra", ha denunciado sobre los "vetos" a UP en debates o el "acoso sistemático que hizo el señor Pablo Motos", algo que ha denunciado esta semana en Fiscalía.

LIMA: "VA A ENTRAR LA BOLLERA BUENA"

"Debo decir que soy sorda, soy la primera candidata sorda en la historia de la democracia en España y en Europa. Y la segunda candidata lesbiana, porque ya tuvimos una, que era bien mala, Rita Barberá. ¿Os acordáis, verdad? Pues va entrar la bollera buena", ha proclamado.

En clave municipal, Lima ha asegurado que "se ha notado" que esta legislatura no gobernaba UP y ha criticado que el actual bipartito Compromís-PSPV es "muy conformista": "No se ha hecho política de vivienda, no se ha afrontado la turistificación, han arrasado Ciutat Vella y el Cabanyal...", ha lamentado.

Se ha comprometido a ser "valiente, no como otros que ya veremos cuántos años van a estar". "No sé si me entendéis...", ha agregado, y ha rechazado que el servicio de atención domiciliaria esté "en manos de una empresa a Florentino Pérez". "Vamos apegar una colleja a Florentino", ha insistido, y ha recordado sobre Iglesias que "Pablo el bueno" le animó a presentarse a liderar Podem.

"NOS OFENDE SU COBARDÍA"

Por su parte, Verstrynge ha coincidido en denunciar en que no se lo han puesto "nada fácil" en esta campaña, advirtiendo que "no es casual" que se hable más de ETA que de vivienda porque "es la misma operación organizada de siempre y por los de siempre". "Les ofende que estemos al mando y a nosotros nos ofende su cobardía", ha lanzado, y ha asegurado que a los madrileños les llena de optimismo ver Valencia y "pensar que de todo se sale".

Entre las otras candidatas, Garijo ha incidido en esta idea reiterando que ya no les da "vergüenza" ser valencianas cuando antes eran "número uno" en corrupción. "Hemos hecho historia", ha manifestado, pero ha alertado que "los derechos hay que defenderlos cada día" y "siempre se puede ir atrás" como les pasó a "nuestras abuelas en el 1936".

"No se puede construir una democracia encima de las fosas", ha añadido la también consellera de Participación, Transparencia y Memoria Democrática, quien también ha alabado logros del Gobierno como el aumento del salario mínimo, la Ley Trans o la reforma laboral.

Y Manyes ha reivindicado que son "la garantía para continuar denunciando las políticas mafiosas hasta acabar con ellas". Ha reiterado su rechazo a la ampliación del Puerto y al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores y ha urgido al 'president' y candidato socialista a revalidar la Generalitat, Ximo Puig, a cumplir con los salarios dignos para los profesionales de las universidades públicas: "Basta de hacerse fotos y más compromiso".