28M.- Mazón rechaza hablar de "quinielas o sillas" y promete contactar con todos los partidos, "de mayor a menor"

Condiciona las negociaciones a cumplir con el "programa de gobierno" del PPCV

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que no es momento de hablar de "quinielas o sillas", tras ganar este domingo las elecciones autonómicas, y que pretende formar un Consell "lo más estable posible" que, "en cualquier caso", gobierne para todos los valencianos. Además, ha avanzado que la negociación estará basada en el cumplimiento del "programa de gobierno" de su partido.

En rueda de prensa, Mazón ha prometido que a partir del próximo lunes 5, cuando esté finalizado el recuento oficial de votos, abrirá una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios "en función del orden que los valencianos han marcado" en las urnas y "de mayor a menor", que ha recordado que empezaría por PSPV seguido de Compromís y Vox.

Así lo ha expuesto antes de una junta directiva extraordinaria del PPCV para valorar los resultados del 28M y fijar la hoja de ruta de las próximas semanas, con el objetivo de garantizar "el mejor gobierno posible para la Generalitat" y establecer las negociaciones en la formación de los ayuntamientos.

En esta línea, ha anunciado que la ronda de negociaciones con el resto de partidos políticos comenzará a partir del próximo lunes 5 de junio. Juan Francisco Pérez Llorca, junto a los tres presidentes provinciales del PPCV, será el encargado de las negociaciones con los diferentes partidos políticos.

Por su parte, el que ha sido el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, será el interlocutor con los grupos parlamentarios, así como el coordinador de la campaña electoral de las elecciones nacionales del próximo 23 de julio.

Mazón ha reiterado que él prefiere gobernar en solitario, después de que este lunes la ganadora del 28M en el Ayuntamiento de València, Mª José Catalá (PP), haya abogado por esta opción para después llegar a "acuerdos puntuales" con otros partidos. "Faltaría más, lo llevo diciendo toda la campaña", ha señalado.

Ahora bien, ha remarcado que sus "líneas estratégicas de negociación" serán los 2.000 puntos del "programa de gobierno" del PPCV que lleva meses desgranando. "Esto no va de con quién ni de qué sillas, sino de para qué --ha subrayado--. Va de gobernar, de ayudar a la gente, de bajar impuestos, de defender la Comunidad Valenciana, no va de otra cosa. No va de Pepe, Antonio o Juan, va con seriedad".

"No presido un partido de quinielas, sino un partido que quiere gobernar con eficacia y defender la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, podemos hablar de lo demás, pero lo primero es lo primero", ha recalcado.

NO ENTRA EN LA "HIPÓTESIS" DE UN CONSELL CON VOX

Preguntado por si pactaría con Vox si no fructifican las negociaciones y por si aceptaría gobernar con su candidato, Carlos Flores, quien fue condenado en 2002 por violencia de género, Mazón ha afirmado que ya se verá "lo que dice el bloque de izquierdas y el resto de grupos". "Tengo extraordinario respeto por el resto de grupos por la responsabilidad que me corresponde y con la tranquilidad que ello implica", ha aseverado, y ha rechazado entrar en "hipótesis".

En esta línea, tras ser cuestionado por si aceptaría pactar con Vox si su candidato a 'president' exige la retirada de la ley valenciana contra la violencia machista, ha insistido en que él no quiere responder sobre hipótesis porque no le "parece serio". "Todos tenemos que avanzar en la igualdad de género, es mi respuesta".

CELEBRA EL 23J PARA INICIAR "EL CAMBIO" CON FEIJÓO

Respeto a la convocatoria anticipada de elecciones generales, Mazón se ha mostrado "encantado de que cuanto antes mejor" los valencianos puedan "decir a Pedro Sánchez" lo que piensan "del 'sanchismo', de este Gobierno y del trato que está dando a la Comunidad Valenciana".

"Cuanto antes, le vamos a explicar desde Castellón, lo que pensamos del trato y el ninguneo que le ha dado a la cerámica. Desde Valencia, queremos acabar con el bloqueo al que ha sometido al Puerto de Valencia y desde la provincia de Alicante transmitirle que no queremos el hachazo al trasvase Tajo-Segura", ha asegurado.

"Significará que empezará el cambio en la Comunidad Valenciana y, antes de lo que nos imaginábamos podrá empezar la mejor etapa posible que no puede ser otra que con un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo --presidente del PP--, quien ya se ha comprometido con el agua, con la financiación, con la cerámica, con el Corredor Mediterráneo y con los Presupuestos Generales del Estado".

También ha augurado que no entorpecerá "absolutamente nada" esta convocatoria de elecciones a su proceso de investidura: "Soy un defensor del Estatut d'Autonomia y la Comunidad Valenciana tiene que tener su propio ritmo".