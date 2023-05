28M.- Page corrobora que las ayudas a la sequía previstas "seguirán adelante" pese a la lluvia: "Están ratificadas"

QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)/PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha corroborado este viernes que las ayudas previstas por el Gobierno autonómico para hacer frente a la sequía "seguirán adelante" pese a la lluvia de estos días porque están "no solo aprobadas sino ratificadas".

"Es mi compromiso que se haga, el sufrimiento con la sequía que ha hemos padecido necesita de una compensación para que tire adelante el campo", ha declarado durante un acto en el Hotel Castellano de Quintanar de la Orden (Toledo), junto con el alcalde y candidato a la reelección, Juan Carlos Navalón y el secretario general de Juventudes Socialistas en la región, Álvaro Toconar.

Convencido de que antes de que termine el día se encontrará a gente que le diga "a ver si ahora las quitáis y os las ahorráis" debido a la lluvia que está cayendo en la Comunidad Autónoma estos días, el socialista ha recalcado que las ayudas "ya están aprobadas".

"No las podemos tramitar inmediatamente" antes de que las autorice Bruselas, pero ha explicado que están aprobadas y ratificadas, por lo que seguirán adelante "para que no haya duda".

A su juicio, si de algo sirve esta lluvia es "para llevarles la contraria a los que quieren que todo vaya mal para que alguien les escuche", incidiendo en que esta es la región que más ayuda "ha puesto sobre la mesa".

"Esto de que esté lloviendo hoy es solamente una pizca de esperanza frente a los agoreros, negacionistas de todo, los que quieren que todo vaya mal", ha manifestado antes de pedir apoyo, ahora que acaba la campaña --tras la que va a terminar "haciendo los mismos kilómetros que hay de Toledo a Japón"--, para los socialistas.

En este contexto, Emiliano García-Page, que ha contrapuesto su actitud con la de los políticos que tienen "tal nivel de barrera con la gente" que no sabes si cuando la Guardia Civil les acompaña es por proteger al político de la gente o a la gente del político, ha lamentado cómo "estamos cabreando mucho al clima".

Sobre ello, ha defendido que hay "que tener una militancia clara" ante "los que hoy les ponen palos en las ruedas a las políticas de sostenibilidad y de cuidar lo que tenemos", sacando una lanza a favor de la cultura agraria, pues el que depende del campo es el que más lo cuida, más que desde "cenáculos urbanitas".

De su lado, Navalón ha reseñado la sintonía que tiene Quintanar de la Orden con el Gobierno regional y el de la Diputación, invitando a votar al PSOE "para seguir en la órbita" del progreso y del futuro.

LA "ANTICAMPAÑA" DEL PP

Posteriormente, durante un acto en el Mesón El Majano de Pedro Muñoz (Ciudad Real), junto con el alcalde y candidato a la reelección, Carlos Alberto Ortiz, el socialista ha recriminado a su contrincante electoral, Paco Núñez, la campaña electoral que ha realizado, que ha calificado como "anticampaña".

"Dice que no se sienten herederos, además de ser mentira, se les han visto los modales", ha comentado, señalando que la que ha hecho el PP ha sido "la campaña que hubiera hecho Cospedal", reseñando cómo los 'populares' han evitado mencionarla.

Finalmente, ha reflexionado que si alguien piensa que insultándole, ofendiéndole en lo personal, con una campaña "que no propone nada a la región" sino sólo acabar con él, piensan que le "quitan la moral o las ganas" es que no le conocen. "Yo tengo un coraje que me viene de mis convicciones", ha concluido, sumando a ellas el "enorme amor" que le profesa a esta tierra. "Ahí no me van a parar".