28M.-Puig reivindica proyecto de "mayoría social" de PSOE como "antídoto" frente a PP que "quiere tan poco al país"

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha pedido "ayuda" y "confianza" en la "gran cita" electoral del próximo día 28 de mayo para que su formación pueda "continuar" implantando su programa de "mayoría social" como "antídoto" frente a un PP a quien "le da igual la convivencia". "Dicen unas atrocidades" que "no se puede entender como quieren tan poco al país", ha censurado.

"Después de todos estos años, la Comunitat Valenciana se ha librado de la corrupción, los recortes y esa mirada tan obscena del PP", ha asegurado, al tiempo que ha resaltado que el PSPV-PSOE "tiene un proyecto que intenta precisamente hacer renacer esta sociedad". "Empezamos en el año 2015 con la reparación, la recuperación y el renacimiento de la Comunitat Valenciana, y ocho años después todos los indicadores económicos y sociales están mejor, incluso después de la guerra, la pandemia y todas las dificultades", ha sostenido.

En estos términos se ha pronunciado Puig este sábado en un acto de partido celebrado en la Ciutat de les Arts y les Ciències de València, acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la vicealcaldesa de València y candidata a la Alcaldía, Sandra Gómez; la candidata a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, y la alcaldesa de Castelló y candidata a la reelección, Amparo Marco.

Durante su intervención, que ha comenzado con gritos de 'Presidente, presidente' por parte del público, Puig ha criticado que cuando gobernaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy desde el PP "les daba por hacer bromas en plena crisis financiera". "Había un chiste que decía que la corrupción, como la paella, como en València en ningún sitio", ha señalado.

"Se burlaban de nosotros; pero desde el minuto uno que gobernamos les dejamos claro que la Comunitat Valenciana no era corrupta, que quienes eran corruptos eran ellos", ha remarcado, y ha insistido en que cuando "se fueron ellos, se fue la corrupción". "No van a volver, no pueden volver, y el mejor antídoto para que no vuelvan es el PSOE", ha afirmado.

En esta línea, el candidato socialista a la reelección ha aseverado que "si el proyecto socialista vale la pena es sobre todo porque es el partido de la gente". "Nosotros somos la gente, esa de la que el PP habla con cierto desprecio", ha afeado.

"Somos un partido útil para la sociedad, que quiere buscar soluciones y no vive en la confrontación estéril y en generar desconfianza", ha remarcado, y ha criticado las "atrocidades que dice el PP", formación de la que ha asegurado "no poder entender su bajeza moral y amoralidad".

"TENEMOS EL AVAL"

Puig ha declarado que el proyecto socialista "quiere representar lo mejor de la Comunitat, un proyecto para la mayoría que solo se puede construir desde la convivencia y cohesión social". "No puede ser que en una sociedad avanzada unas personas vivan muy bien y otras muy mal", ha señalado, y ha enumerado los tres ámbitos fundamentales del programa del partido: "Crecer mejor, justicia social e igualdad y sostenibilidad".

"Nosotros tenemos el aval", ha destacado Puig al referirse a sus ocho años al frente del Consell, a la vez que ha recalcado que desde el año 2015 hay trabajando 450.000 personas más en la Comunitat Valenciana. "Esto ha sido posible gracias al diálogo social, que forma parte del ADN de la Comunitat", ha reivindicado.

En este punto, se ha referido al secretario general de UGT PV, Ismael Sáez; la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que han asistido al acto.

Igualmente, Ximo Puig ha recalcado que la Comunitat es "la comunidad autónoma que más inversión extranjera ha recibido en los últimos años". "Esto no es casualidad, sino fruto de la buena reputación y lo hemos conseguido a través del acuerdo", ha manifestado, y ha mencionado la gigafactoría de Volkswagen, Ford y "muchas otras grandes empresas" con las que ha asegurado que se está negociando y que aportarán más de 43.000 nuevos puestos de trabajo.

"La derecha no quiere hablar de economía, porque a la hora de la verdad quien gestiona bien la economía es quien trabaja por la economía de todos y no de unos pocos", ha defendido. "Ahora ellos no quieren hablar de economía", ha reiterado, y ha prometido que el PSPV-PSOE "va a continuar fortaleciendo el tejido económico".

"DESPRIVATIZAR TODA LA SANIDAD"

En materia de sanidad, Puig ha remarcado que durante los ocho años como 'president' "se ha acabado con los copagos y con la privatización de la sanidad pública valenciana". "Lo hemos hecho y lo vamos a acabar esta legislatura: vamos a desprivatizar toda la sanidad que el PP privatizó", se ha comprometido, y ha aseverado que el objetivo es "garantizar la sanidad pública de calidad y que no tenga que ver con razones económicas de cada uno".

Desde el público han gritado un "¡Viva la sanidad pública!", al que Puig ha respondido con un "¡Viva!". Ha resaltado que cuando llegó la pandemia la Generalitat contrató a 16.000 trabajadores sanitarios que "continúan trabajando", mientras "en otras comunidades se despidieron".

Por otra parte, ha criticado que el candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, "diga que va a universalizar la educación de 0 a 3 años". "No se ha enterado que todos los niños de tres años ya tienen una plaza pública y que el próximo año garantizaremos la educación pública gratuita de 0 a 18 años", ha expuesto.

"Hablan de la educación infantil e hicieron dos escuelas en 20 años. No está mal, una por década. La productividad alta", ha bromeado, y ha señalado que "en estos momentos" la Generalitat está renovando "todo el parque de edificación de colegios e institutos". Además, ha resaltado que se ha conseguido "reducir a la mitad el fracaso escolar" y "aumentar en 16.000 personas los profesores y profesoras".

"ACABAR CON LA CULTURA MACHISTA"

Asimismo, ha afirmado que "no se va a dejar que se continúe arrinconando a la gente mayor", por lo que pondrá en marcha una "gran operación" de centros de día y residencias, sin perder de vista que "la voluntad de los mayores es estar en su casa hasta que puedan". Y ha abogado por garantizar el derecho a la vivienda de los jóvenes para que "puedan tener su propio proyecto de vida", a través de "un gran pacto entre operadores públicos y privados".

"El problema más grave que tiene esta sociedad se llama terrorismo machista", ha continuado, y ha instado a "acabar con ello acabando con la cultura machista". Así, ha dado las gracias "a todas las mujeres, sobre todo, y también a los hombres feministas que han estado permanentemente dando la cara por las mujeres". "No podemos permitir que ningún maltratador nos represente en el gobierno", ha apostillado.

Respecto al último eje del programa socialista, ha remarcado la importancia de tener en cuenta el medio ambiente y el cambio climático, "a pesar de que solo haya cuatro 'piraos' que dicen que no existe". "Y hasta alguno de ellos quiere gobernar", ha lamentado, y ha aseverado que "hay que tomar decisiones para resolver el agua y la energía".

"VALÈNCIA NECESITA DIGNIDAD"

Por su parte, Sandra Gómez ha hecho hincapié en la gestión socialista en estos ocho años que "ha permitido la llegada a la ciudad de inversiones como HP, Siemens, Caixabank, Deutsche Telekom, la creación de 90.000 empleos o recuperar la sanidad y educación públicas y las pensiones frente al pasado de la Gürtel, de la visita del Papa, del robo en Cooperación, la F1, los pufos y los barracones del PP".

"Hay que recordar porque los que quieren volver son los mismos que estaban entonces", ha sostenido, y ha denunciado que "en el pasado no dejaron ni un bolsillo sin tocar y la Gürtel parecía una Conselleria más de nuestra Generalitat". "València necesita dignidad, y el futuro solo tiene una papeleta que es la del PSOE", ha concluido.