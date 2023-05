28M.- Rajoy llama a "opinar" en clave estatal el 28M y valora el liderazgo de Feijóo: "La sigla está prestigiada"

"Satisfecho" con la gestión de Feijóo y Rueda, rechaza ponerles nota y vuelve a tirar de ironía: "Las notas en España las pone Tezanos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de honor del PPdeG y ex jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, ha invitado a los ciudadanos a "opinar" no solo en clave municipal o autonómica el próximo 28 de mayo sino también con el foco "en lo que está pasando en España". Al tiempo, ha valorado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP y, aunque no le ha querido poner nota, ha proclamado que "la sigla está prestigiada".

En declaraciones a los medios en Santiago, donde ha recalado este domingo para apoyar al candidato popular en la ciudad, Borja Verea, en el 'sprint' final hacia las urnas, Rajoy ha defendido que el 28M es, además de para elegir regidor y conformar parlamentos autonómicos en las comunidades donde también hay estos comicios, "una magnífica oportunidad para opinar sobre lo que está pasando en España".

El expresidente estatal ha apuntado a castigar al "Gobierno Frankenstein" que, bajo su punto de vista, conforman PSOE y Podemos, y que "no está precisamente cuidando España como debiera".

Así, ha remarcado que "conviene que la gente tenga en cuenta" cuestiones como "las leyes sobre la malversación, la terrorífica ley del sí es sí, la ley de los transexuales" o "ahora lo de la vivienda o lo de los okupas". "Son leyes aprobadas por el Gobierno Frankenstein y por unos partidos como el PSOE, el BNG y otros como los partidos independentistas catalanes", ha dicho.

A preguntas de si considera que el resultado de las municipales avanzará el de las generales y si Feijóo podrá entrar en La Moncloa, Rajoy ha dicho que "importa y mucho". "Son municipales en toda España y tienen un valor municipal sobre todo, pero también para opinar de lo que está sucediendo en este moment en nuestro país", ha esgrimido, antes de remontarse a 2011.

"LA SIGLA ESTÁ PRESTIGIADA"

"En el año 11 hubo unas elecciones municipales, un buen resultado para nosotros y luego ganamos con mayoría en diciembre", ha recordado, convencido de que la ola favorable al PP ligada con el liderazgo de Feijóo "no se ha ido diluyendo en ningún caso". "Yo creo que en este momento la sigla aporta", ha aseverado.

"La sigla está prestigiada y la gente quiere que cambien las cosas y no continuar viendo espectáculos lamentables", ha alegado Rajoy, quien ha identificado al PP como "única alternativa" y ha resaltado que los militantes están hoy "muy orgullosos" de decir que votan a la formación popular.

"PARTIDO MÁS UNIDO DE ESPAÑA" TRAS "ETAPAS MEJORABLES"

Y es que si de la transición en Galicia, donde este domingo se cumple un año de la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente, ha afirmado que es "modélica", tampoco ha escatimado Rajoy elogios para Feijóo como líder del PP.

"Con el apoyo de la inmensa mayoría de la gente, hoy el PP es el partido más unido de España. No hay el más mínimo problema, lo cual es estupendo porque hemos vivido etapas mejorables", ha admitido el expresidente, antes de añadir que ahora los populares están "muy bien".

Y eso, ha recalcado, se debe "a que se han hecho bien algunas cosas como la transición en Galicia". De Rueda ha dicho que "es un presidente a la altura de lo que Galicia", donde "trabaja y lo hace intensamente".

"Es una persona que entiende a la gente y no es prepotente, que en los tiempos en los que vivimos ya empieza a ser algo muy importante para un dirigente político. Yo, como militante antiguo del PP, aunque soy más joven que Bugallo (en referencia al regidor de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, que le lleva algo más de un año), estoy muy satisfecho de cómo se ha hecho la cosa y de como trabaja Feijóo", ha reivindicado.

NO SE ATREVE A PONERLES NOTA

En todo caso, ha declinado ponerles nota a Rueda o Feijóo en sus respectivas áreas de gestión, y en términos similares a la pasada jornada, ha tirado de argumento irónico para justificar su negativa a ejercer de evaluador o docente.

"Las notas en España, ya lo dije algún día, las pone el señor Tezanos. Yo no tengo ese nivel", ha concluido.