28M.- Renuncia un candidato del PSPV en Valencia tras haber sido detenido

Fue detenido el 2 de mayo tras una denuncia interpuesta por un presunto robo

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Un joven que iba de número 20 en la lista municipal del PSPV al Ayuntamiento de Valencia ha renunciado a concurrir a los comicios este domingo tras haber sido detenido el pasado 2 de mayo tras ser denunciado por un presunto robo, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales y policiales.

Según adelantaba el diario Las Provincias, el ya excandidato es mediador intercultural presentó hace unos días su renuncia a formar parte de la candidatura que encabeza la vicealcaldesa de la capital valenciana y candidata socialista a su Alcaldía, Sandra Gómez.

El rotativo cita, por una parte, la versión de que todo responde a una posible denuncia falsa, que persiguiría hacer daño al ya excomponente de la lista socialista en Valencia y obtener un beneficio económico, y, por otra, alude a fuentes que apuntan a que pudo existir una pelea en la que intervino de alguna manera este hombre.

El vicesecretario nacional y eurodiputado del PP, Esteban González Pons, se ha hecho eco de las informaciones sobre el caso en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: "Un candidato del PSOE al Ayuntamiento de Valencia fue detenido por agresión hace unos días (PSOE no dijo nada), pertenece a los Latin Kings (PSOE no dijo nada), hace una semana renunció a ir en la lista (PSOE no dijo nada). Alucinante. Pero, pero... ¿qué le pasa al sanchismo?".

Desde el PSPV han precisado que este grupo en Valencia "no es una banda criminal" y Gómez ha detallado que se trata en este caso de "una organización que saca a los jóvenes de las bandas latinas para insertarlos en la sociedad". Por ello, Sandra Gómez ha lamentado que desde el PP se haya intentado "estigmatizar y señalar a una persona" que formaba parte de la lista socialista.

"Nosotros incorporamos a la lista municipal a una persona que es una referencia en Valencia por ser un voluntario" que trabaja "por integrar en la sociedad a los jóvenes que tienen más problemas", que "pertenecen a bandas y están en entornos vulnerables y conflictivos", ha expuesto la vicealcaldesa, que ha detallado que "dedica su tiempo a hacer de esta ciudad mejor".

En este sentido, Gómez ha destacado la labor del joven como voluntario de la Plataforma Intercultural y presidente de la Asociación Jóvenes sin fronteras. "Dedica todo su tiempo a sacar a otros chavales de las bandas latinas, es un reconocido voluntario valenciano que trabaja por la inclusión de los jóvenes latinos", ha insistido.

La cabeza de lista del PSPV-PSOE ha apuntado que a partir de su incorporación a la lista municipal el joven ha recibido "una denuncia que le ha servido para ser extorsionado, manipulado y señalado" y ha censurado que de ello "se está aprovechando hoy el PP, que intenta estigmatizar a la comunidad latina" y "luego, sin ningún tipo de sonrojo, pedir el voto de la comunidad latina". Ha apostillado que el excandidato niega que se produjera ninguna pelea y que se está estudiando la posibilidad de interponer acciones por denuncia falsa.

Según han apuntado fuentes policiales a Europa Press, el excandidato por el PSPV fue detenido el pasado 2 de mayo junto a otro varón tras una denuncia interpuesta por un presunto robo. Tras tomarles declaración en comisaría, fueron puestos en libertad.

Gómez ha subrayado que el joven renunció "hace semanas" --ha añadido que la carta de renuncia, "accesible a cualquier persona", se trasladó a la Junta Electoral-- a estar en ella "de una forma responsable" para "no perjudicar el proyecto en el que cree ni a la comunidad latina". "Aún así, de forma miserable, el PP, que va perdiendo esta campaña --electoral-- intenta el último día, a 24 horas del cierre, distorsionar y generar ruido y barro", ha añadido.

La candidata socialista ha explicado a través de Twitter, como también ha precisado ante los medios de comunicación, que ha sido uno de estos chicos a los que ha ayudado quien, tras enterarse de que se incorporaba en la lista municipal, "lo denunció como forma de extorsión". "La política tiene eso, hay miserables que generan estas situaciones y tipos como Esteban (González Pons) que viven políticamente de ellas", ha lamentado en la red social.

"Aún así --ha agregado-- en el momento en el que surgió esta lamentable acusación, el joven renunció a coger el acta y a ocupar cualquier cargo público para evitar que nadie pudiera utilizarlo con el objetivo de erosionar la imagen del proyecto y, sobre todo, estigmatizar a los latinos en la ciudad".

Sandra Gómez ha asegurado a los periodistas que el currículum de esta persona "es intachable" y ha apuntado que "la primera vez que ha tenido un problema" ha sido al "incorporarse a una lista política".

Tras la comparecencia de la candidata socialista, en un acto de campaña del PP de Valencia, Esteban González Pons, respondía a las palabras de la vicealcaldesa. "Lo ha detenido la Policía y no yo, lo siento por Sandra Gómez, creo que tiene que dar una explicación más".

Por su parte, el número 2 de la lista del PP por Valencia, Juan Carlos Caballero, ha considerado que este es "una más que se suma a la ristra de noticias que nos preocupa mucho".