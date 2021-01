Tras 30 años de carrera y grandes logros profesionales, Mar Saura hace balance

MADRID, 30 (CHANCE)

Mar Saura lleva más de 30 años de trayectoria profesional como modelo y actriz. Su éxito ha sobrepasado las fronteras españolas, convirtiéndose en una figura en Latinoamérica, especialmente en México. En una entrevista con Vanity Fair, Mar habla sobre su carrera profesional, cuyos inicios se remontan a 1992. Aquel año ganó el certamen Miss Barcelona 1992 y saltó a la fama al mismo tiempo que otras asiduas a los certámenes de belleza como Mar Flores o Sofía Mazagatos, con quienes, según confiesa en Vanity Fair, hoy no mantiene ninguna amistad.

"Mi padre tenía un restaurante y una discoteca, y mi madre, salones de belleza. Aún recuerdo la ilusión que les hizo verme por primera vez en la tele, en un anuncio", comenta. Pero a Mar lo que realmente le atraía eran la televisión y las cámaras. "Siempre me ha llamado mucho ma*s la atención, por eso me desvié. Había algo innato en mi*. Me gusta comunicar, divertirme, entretener", cuenta la que fuera presentadora de uno de los programas más populares de la televisión a finales de los 90 en Antena3, Mírame.

Su fama en España dio paso hoy a un enorme éxito en México, país en el que desembarcó en 2008 con la serie Capadocia. "Era una serie para HBO Latinoamérica, una de las primeras que se hicieron. La nominaron a los Emmy y tuve la suerte de presentar un premio en Nueva York con Robert Joy, el actor de CSI. Fui la primera española que lo hizo", presume Saura, que ha sido portada de todas las revistas de moda y estilo de vida mexicanas y protagoniza campañas de publicidad que superan los 36 millones de visualizaciones en YouTube. El pasado mes de abril una de ellas se hizo viral en España por una forma de hablar que se consideró impostada. "En realidad es lo que en México consideran acento neutro. Lo he estudiado a fondo. Te tienes que preparar mucho para dominarlo. No es fácil, o por lo menos a mí no me lo resulta", explica Saura.

Durante la entrevista, la modelo evita hablar de los rumores que la relacionaron con Brad Pitt, con quien se la vio en 1997 cuando el actor estadounidense presentó en Madrid la película Siete años en el Tíbet. Las imágenes de ambos desataron entonces todo tipo de especulaciones.

A sus 45 años, Saura, quien también se ha convertido en empresaria lanzando su propia línea de cosméticos, OCEAN, habla sobre los procedimientos estéticos que se realizan muchos famosos. "Nunca me he puesto bótox, ni vitaminas ni nada de nada*. No estoy en contra, ¿eh? Que cada uno haga lo que quiera. Pero no he sentido la necesidad. Quizá dentro de un tiempo*" admite. Antes de maquillarse para las fotos, saca un frasquito de su enorme bolso y se aplica su contenido concienzudamente "Tengo una piel muy sibarita, y esta ampolla con oro de 24 quilates me la deja estupenda", dice mientras se da el producto con la ayuda de un rodillo de masaje. "Es que todo te daba alergia, mama*", constata su hija mayor, Claudia, de 15 an*os, que la acompan*a a la sesio*n. La entrevista al completo se puede leer en Vanity Fair febrero, ya a la venta.