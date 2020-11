El 37% de los hogares reconoce estar impactado por la situación económica y ser más vigilante en el gasto

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El 37% de los hogares españoles reconoce sentirse impactado por la crisis económica causada por la pandemia, por lo que vigila más lo que se gasta, según los datos del informe que la consultora Nielsen ha desvelado en la inauguración de Datagri 2020, el foro de la transformación digital en el sector agrolimentario.

De esta forma, un 31% de hogares se considera 'vigilante', es decir, a pesar de no haber sufrido un gran impacto en sus ingresos, vigilan y se cuidan de no gastar más que antes, mientras que hay un 20% de hogares 'burbuja', en los que no se está notando la crisis en su situación financiera y no se está pendiente de ese euro arriba o abajo.

Por último, en la radiografía de hogares que ha hecho la consultora también figuran los hogares 'sin cautela', es decir, aquellos con cierto impacto económico, pero que no controlan más el presupuesto doméstico.

El informe señala que cuidar los gastos es una de las cinco grandes tendencias que se han acelerado en el actual contexto y que, como denominador común, dejan al consumidor más vulnerable y sensible. De esta forma, a la hipersensibilidad con el gasto, hay que añadir otras dos tendencias más como son una mayor preocupación por el cuidado de la salud y del entorno.

En concreto, seis de cada diez españoles afirman ya que gastan más en alimentación saludable. Así, si a finales de 2019 la salud era la principal preocupación para el 19% de los españoles, a mitad de este año ese porcentaje ya había crecido hasta el 50%.

Además, los consumidores también están preocupados por entorno y la sostenibilidad. De hecho, un 53% está dispuesto a cambiar a un consumo concienciado.