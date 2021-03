El 37,7% de los españoles reconoce que su situación económica actual ha empeorado con la pandemia

Se espera una Semana Santa muy casera con incrementos del consumo en el hogar por las restricciones

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El 37,7% de los españoles reconoce que la economía de su hogar ha empeorado con la pandemia, un dato que ha caído en 11 puntos respecto a los registrados en finales de 2020, mientras que el porcentaje de consumidores que cree que su situación empeorará en los próximos meses cae casi diez puntos, de un 37% en noviembre al 28,8% actual, según se desprende de los datos del quinto barómetro 'Consumo y compra dentro y fuera del hogar después del Covid-19', realizado por Aecoc Shopperview en colaboración con 40dB.

En concreto, el informe analiza la evolución del consumo en la Semana Santa, donde un 61% de la población optará por quedarse en su residencia habitual durante esos días festivos y, de estos, un 74% lo hará para evitar posibles contagios, mientras que el 26% para reducir gastos.

Sin embargo, un 22% afirma que sí saldrá unos días, siempre que las restricciones lo permitan. Así, el 39% se alojará en su segunda residencia, mientras que un 27% pasará sus vacaciones en hoteles y un 23% irá a casas rurales, apartamentos o campings.

Los españoles no ocultan su preocupación por la evolución de la pandemia. El 56% cree que aún no hay suficiente población vacunada como para recuperar la normalidad, y el 8% afirma que no volverá a sus hábitos anteriores a pesar de la vacunación.

EL 60% SE FIJA MÁS EN LOS PRECIOS Y PROMOCIONES A LA HORA DE COMPRAR

Respecto a los cambios en los hábitos de compra por la pandemia, el informe muestra que los últimos rebrotes del virus han causado un repunte en la búsqueda de una compra rápida y concentrada en un mismo establecimiento como factores decisivos a la hora de hacer la compra, mientras que la proximidad pierde peso.

La pandemia también ha ocasionado un trasvase del consumo de fuera a dentro del hogar que hoy se mantiene, ya que la imposibilidad de acudir a bares y restaurantes y el incremento del teletrabajo explican que el 40% de los consumidores busque productos para cocinar en casa, mientras que el 31,5% compra ingredientes para replicar las comidas que antes hacía en locales de restauración.

"Esperamos un repunte del consumo en hogar durante esta Semana Santa, probablemente, porque pasaremos más tiempo en ahí y serán unos días muy caseros", ha señalado la gerente del área de estrategia comercial y marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa.

El impacto de la crisis económica se nota en los consumidores, ya que casi el 60% asegura que se fija más en los precios y en las promociones a la hora de hacer la compra, lo que supone cuatro puntos menos que el 64% del barómetro de noviembre. Los españoles están gastando más en alimentación, mientras que cae la demanda de productos de cosmética y perfumería, que es la que más sufre por la pandemia.

De esta forma, el barómetro de Aecoc Shopperview constata la consolidación del 'online' como una opción de compra para productos de gran consumo. Así, si en abril de 2020 el 40% de los españoles había comprado este tipo de productos por Internet, en febrero el porcentaje ya alcanza casi el 70%.

"El 'online' ha llegado para quedarse: el 80% de los que compran por Internet afirma que seguirá adquiriendo algunos productos por esta vía una vez pase la pandemia y solo el 7% asegura que abandonará el canal. Es una tendencia que no para de crecer y que está fidelizando", ha explicado Pedrosa.

SE CONSOLIDA EL 'DELIVERY' CON INCREMENTO DEL GASTO

El estudio de Aecoc confirma la consolidación del 'delivery' en el mercado nacional, ya que el 47,5% de los consumidores dice que ha pedido comida a domicilio en las últimas semanas y el 31% afirma que ahora gasta más en este servicio que antes de la crisis.

Entre los usuarios del servicio de comida a domicilio, el 54% dice que hace pedidos un mínimo de una vez a la semana. "Se ha convertido en un hábito frecuente para uno de cada cuatro consumidores y es una tendencia que se está fortaleciendo", ha explicado Pedrosa.

Por otro lado, solo uno de cada cuatro consumidores acude a bares y restaurantes cuando las restricciones lo permiten y únicamente el 14% gasta igual o más que antes de la pandemia en sus establecimientos.