MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Un 38% de los españoles pide 'delivery' tres veces o más por semana a pesar del aumento de la inflación en comparación con el 51% previo alaumento del alza de los precios, según los datos de la encuesta 'Food for Thought', realizada por Deliverect junto a Censuswide.

En concreto, la encuesta también revela que, si bien la gente piensa más cómo gastar su dinero, es más probable que recorte en actividades como salir de copas y cenar fuera (53%), viajar (47%) y en la compra de ropa (43%).

"Sin duda, a medida que presenciamos un aumento de la inflación y del coste de la vida en todo el mundo, la gente es cada vez más consciente de dónde gasta. Los resultados de la investigación pueden sorprender a algunos, pero es evidente que la gente sigue priorizando y disfrutando de la comodidad de la comida para llevar y a domicilio, aunque cada día son más exigentes", ha explicado el director general y cofundador de Deliverect, Zhong Xu.

De esta forma, el estudio revela que el 'delivery' para los españoles es sinónimo de unión. De hecho, el 43% asegura que pide comida a domicilio los fines de semana en reuniones con la familia y los amigos.

Los españoles también miran las ofertas a la hora de hacer su elección, así un 42% se decide por el restaurante con los mejores descuentos en las 'apps' de comida a domicilio, y se han vuelto muy exigentes.

Así, el 70% están dispuestos a esperar entre 10 y 30 minutos por su comida, pero si tienen algún problema en el proceso, no dudan en actuar en consecuencia: el 42% no vuelve a pedir a ese restaurante, el 26% deja una 'review' negativa y el 24% pide a sus amigos y conocidos que no pidan en ese establecimiento.

LOS JÓVENES NOTAN MÁS LA SUBIDA DE PRECIOS

La encuesta también muestra que el poder adquisitivo de los españoles se ha visto comprometido con el aumento de la inflación, algo que se refleja en el 'delivery'. Antes de la inflación, el 61% de los jóvenes entre 25 y 34 años pedían comida a domicilio tres veces o máspor semana, pero ahora solo lo hace el 44%.

Una tendencia a la baja que es visible en todas las franjas de edad de manera más moderada. Por ejemplo, el 58% de los menores de 24 años pedían tres veces o más y ahora lo hace solo el 45%. Por su parte, el 35% de los españoles de entre 35 y 44 años piden ahora más de tres veces a la semana, mientras que antes lo hacía un 53%.

Los españoles de entre 45 y 54 años también han reducido la manera en la que piden comida a domicilio, antes de la subida de la inflación, el 40% pedía tres veces o más por semana, y ahora tan solo lo hace el 29%. Por último, el 36% de los mayores de 55 años piden más de tres veces por semana, mientras que antes lo hacía el 48%.

A medida que los consumidores vigila sus gastos, a la hora de pedir pone el buen sabor y los ingredientes en primer lugar. Más de dos tercios (64%) aseguran que el sabor de la comida es lo más importante a la hora de controlar su desembolso, al igual que la calidad de los ingredientes del restaurante (65%).

Los consumidores también buscan reacciones en redes sociales antes de elegir dónde comer, y casi tres de cada cinco (56%) aseguran que las valoraciones de los locales y las opiniones de los clientes son ahora más importantes que nunca.

En general, la principal razón por la que los clientes volverían a pedir a un restaurante es la buena calidad de la comida (50%). Los consumidores también buscan una variedad de opciones de menú, de ahí que elijan una opción para entregar o llevar si se ofrece una diversidad de elecciones culinarias (26%).

Otro elemento importante para los clientes a la hora de hacer sus pedidos es la rapidez de la entrega, que anima a los clientes a volver a pedir a un restaurante (44%), igual que el hecho de que la comida llegue a la temperatura adecuada (32%). El 42% de usuarios elige el local si éste ofrece ofertas especiales y promociones, mientras que el 32% se decide por aquél con el tiempo de entrega es más rápido.

El 43% de las encuestados también está de acuerdo en que el tiempo medio máximo de espera para que llegue su pedido es de entre 21 y 30 minutos.

Por otro lado, un 44% de los consumidores confía en pedir directamente al restaurante para ofrecer la mejor calidad precio. Seguido muy de cerca por los que consideran que lo más fiable es pedir comida a un restaurante a través de aplicaciones como Deliveroo, Uber Eats o JustEat (41%). Solo el 9% opta por recoger la comida en el propio establecimiento.

El director de desarrollo de negocio de Healthy Poke, Iván Bertolone, ha explicado que para ellos hay "varios indicadores claves que miden el impacto de Deliverect" en su negocio. "Por un lado, hemos bajado la tasa de pedidos fallidos alrededor de un 30%, lo que supone un ahorro muyimportante para nosotros. Por otro lado, hemos mejorado en cuanto a los tiempos de preparación y entrega, hemos reducido a la mitad el tiempo de preparación y el tiempo de espera ahora es de tan solo seis minutos", ha señalado.