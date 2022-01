4 'planazos' que te ayudarán a superar la 'cuesta de enero'

Bigbox, empresa líder en regalos de experiencias, nos propone una selección muy especial de actividades para que la vuelta a la rutina sea mucho más llevadera.

MADRID, 18 (CHANCE)

Hemos iniciado un nuevo año, y con él llega la archiconocida "cuesta de enero": nos damos cuenta de la fugacidad de las vacaciones y volvemos de nuevo a una rutina cargada de frenetismo y un sinfín de obligaciones - trabajo, casa, niños... - que, sin lugar a duda, nos estresan. Nadie está exento de ser víctima de estos días grises, a los que además se suman las bajas temperaturas, que en ocasiones, influyen en que el día a día se nos haga todavía más duro. Por eso, desde Bigbox, empresa líder en regalos de experiencias, comparten cuatro planes que te ayudarán a sobrellevar esta "cuesta de enero" sin presión y con una gran sonrisa.

Para liberar tensiones: masajes

Slow Relax y Bocoa Relax son las propuestas más relajantes de Bigbox. Tumbarse en una cómoda estancia, con música ambiente y olores relajantes es un plan que nadie querrá perderse. Movimientos estimulantes que llevan a la relajación más absoluta, donde se trabaja el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, liberando todo el estrés acumulado de estas primeras semanas del año.

Alimentar el alma y el estómago

La comida es un punto clave y para nuestro bienestar, y no hay problema que no se pueda 'solucionar' con el estómago lleno. Unas sabrosísimas croquetas melosas de jamón en Pristino o la famosa tarta de queso de Pólvora -considerada una de las mejores de la capital- pueden hacer las delicias de tu paladar y ayudarte a olvidar que no te tocó la lotería de Navidad o que te toca ir cada día a la oficina.

Frío y naturaleza en estado puro

¿Qué mejor para combatir la tristeza que una escapada que nos permita relajarnos dejar la rutina aparcada? Tanto como si te gusta esquiar como si eres de los que prefieren dar largas caminatas por los parajes nevados, estas escapadas te permitirán disfrutar de forma saludable, sencilla y económica de la nieve mientras te evades de los quehaceres y las obligaciones diarias.

Desconecta bajo las estrellas

Sin embargo, si eres fan acérrimo de la naturaleza, pero odias el frío, te proponemos algo mucho mejor: pasa una noche en una de las estancias al aire libre perdidas en medio de la más absoluta nada. Es lunes, no vas a tener problemas reservando y te podrás beneficiar de que amanece mucho más temprano. Volverás al curro rejuvenecido después del contacto con la naturaleza y el hachazo a la rutina.

