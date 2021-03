El 40% de los consumidores mantendrá o elevará su gasto en pequeñas reformas en el hogar tras la pandemia

Las ferreterías son de los establecimientos más visitados tras supermercados, farmacias y perfumerías y tiendas de ropa

El 40% de los consumidores tiene previsto mantener o incrementar su gasto en pequeñas reformas y bricolaje en el hogar una vez recuperada la normalidad tras la crisis sanitaria, según los datos presentados por Aecoc Shopperview durante el webinar 'El comprador de ferretería y bricolaje'.

En concreto, el informe muestra que a pesar de que el 93% de los consumidores afirma que ha reducido sus gastos a causa de la pandemia, el 12,4% ha incrementado su inversión en pequeñas reformas y en bricolaje del hogar desde el inicio de la crisis sanitaria.

Así, el 'DIY' ('Do it yourself') es uno de los sectores que menos se ha visto afectado por la contención del gasto familiar por la pandemia, junto con la alimentación, la enseñanza, la vivienda, la salud o la informática.

"El hecho de pasar más tiempo en casa y de que las restricciones limiten el consumo fuera del hogar favorece que los consumidores inviertan más en reparar y mejorar sus viviendas. Además, las empresas han reaccionado rápido a la crisis, adecuando sus tiendas e impulsando el canal 'online' en un tiempo récord para atender a un gran incremento de la demanda", ha explicado el responsable del sector DIY de Aecoc, Alejandro Lozano.

El estudio desvela que la compra 'online' está notando el buen momento que vive el sector, pero los establecimientos físicos mantienen su dominio como canales de venta.

Los datos del informe indican que, a pesar de la pandemia, el 61% de los consumidores ha ido a una tienda de ferretería y bricolaje en los seis meses anteriores a la realización de la encuesta. Se trata de los establecimientos más visitados tras los supermercados (99%), farmacias y perfumerías (88%) y tiendas de ropa (71%).

Sin embargo, la pandemia sí ha tenido un impacto en las prioridades de los compradores de ferretería y bricolaje a la hora de escoger sus establecimientos.

De esta forma, para ocho de cada diez el factor determinante sigue siendo el precio, seis de cada diez afirma que prefieren concentrar sus compras en un solo establecimiento y que considera importante que las tiendas cuenten con medidas de seguridad. En cambio, tan solo uno de cada tres cree que es importante poder hacer una compra amena y con tiempo.