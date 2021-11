Unas 40 grandes empresas cotizadas confirman su asistencia al XII Spain Investors Day

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La XII edición del Spain Investors Day (SID), que se celebrará el 12 y 13 de enero en Madrid, ya cuenta con la asistencia confirmada de unas 40 grandes cotizadas españolas, lo que garantiza que estarán representados prácticamente todos los sectores de la actividad económica.

El evento, de cuyo comité de honor es presidente Felipe VI, reunirá a grandes empresas cotizadas con las máximas autoridades del Gobierno de España y de los organismos reguladores y supervisoresdel mercado, con el objetivo de impulsar España como destino inversor y transmitir confianza en el país.

Los asistentes también debatirán sobre el actual apetito inversor por las empresas españolas, reflejado en las diferentes operaciones corporativas desarrolladas durante el año, y sobre las posibilidades que se abren para el capital extranjero con la vuelta a la normalidad y la reactivación económica.

"España está en el circuito de los grandes mercados de valores que despiertan el interés de los inversores internacionales. De hecho, más del 50% de la propiedad de las compañías que cotizan en la bolsa española está en manos internacionales", ha aclarado el presidente del SID, Benito Berceruelo.

CONTINÚA EL MODELO HÍBRIDO

Por otra parte, el SID se ha consolidado como el escenario idóneo para que los responsables del Gobierno expongan, de primera mano, a los inversores sus planes en materia económica y presupuestariay que las empresas adelanten sus previsiones, en un contexto marcado por los Fondos Europeos 'Next Generation' y por la velocidad de la recuperación económica, tras la pandemia.

La XII Edición del SID mantendrá su formato híbrido para afrontar las limitaciones derivadas de la situación sanitaria y convertir las limitaciones en oportunidades al sumar el formato online alos encuentros presenciales entre empresas cotizadas e inversores internacionales y nacionales. Los inversores podrán acudir a Madrid o presenciar las intervenciones y mantener reuniones 'one to one' de manera telemática desde sus países de origen.