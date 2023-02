Un 41% de vascos rechazan la independencia frente al 23% que está a favor, mientras un 31% depende de las circunstancias

Un 46% de la ciudadanía se siente solo vasca o más vasca que española, un 41% tanto vasca como española y solo un 8% más española que vasca

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

Un 41% de los vascos rechazan la independencia de Euskadi, frente al 23% que se muestra a favor, mientras que un 31% afirma que la apoyaría o se opondría dependiendo de las circunstancias. No obstante, un 46% de la ciudadanía se siente solo vasca o más vasca que española, un 41% tanto vasca como española y solo un 8% más española que vasca o solo española, según el Sociómetro elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

La información ha sido recogida entre los días 21 de enero y el 6 de este mes de febrero a través de un total de 3.030 entrevistas telefónicas realizadas en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca.

El sociómetro refleja que un 23% de la población en Euskadi se muestra partidaria de la independencia, un 31% estaría o no a favor dependiendo de las circunstancias, mientras que un 41% está en contra y un 5% no sabe o no contesta.

TERRITORIOS

Álava es el territorio donde menos gente es independentista (17%) y donde más se rechaza la secesión, ya que el 49% está en contra, y un 29% dependería de las circunstancias.

En Gipuzkoa es donde hay más personas favorables de la secesión (28%), pero se rechaza mayoritariamente (35%). Por su parte, un 33% se decantaría por una u otra según las circunstancias. En Bizkaia un 43% se opone a la independencia, un 21% se muestra a favor y un 31 dependería de las circunstancias.

No obstante, un 46% de la ciudadanía se siente "únicamente vasca" o "más vasca que española", un 41% "tanto vasca como española" y solo un 8% "más española que vasca" o "únicamente española".