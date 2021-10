El 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El 43% de los españoles no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes debido al aumento del coste de la vida, según un informe de Rastreator, que revela que otro 23% no puede ahorrar nada por no tener el suficiente nivel adquisitivo.

Asimismo, la pandemia ha provocado que el 38% de los hogares españoles redujese su ahorro, porcentaje que sube hasta el 53% en el caso de aquellas familias que se han visto afectadas económica y laboralmente por esta crisis.

Este domingo se celebra el Día Mundial del Ahorro, una jornada que tiene el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de guardar dinero para una mejor calidad de vida.

"Es importante concienciar sobre el ahorro, más aún en un momento en el que muchas familias han visto reducidos sus ingresos por la pandemia y en el que nos enfrentamos a un coste de vida más alto, con algunos servicios en máximos históricos como la energía", ha destacado el director de operaciones de Rastreator, Álvaro Bas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Rastreator, la luz ha subido un 44% respecto al año anterior, en tanto que el precio de los combustibles también ha registrado un fuerte aumento: un depósito de 50 litros de gasolina cuesta ahora 75 euros, 17 más que hace un año.

Ante esta situación, la directora del Observatorio y profesora de IE University, Laura Núñez, ha señalado que lo más probable es que se produzca en el futuro más inmediato un consumo más responsable y que las tasas de ahorro sean superiores a los valores mínimos registrados en los años previos a la pandemia.

Bas ha añadido que los datos indican que el porcentaje de españoles que no llega a ahorrar más de 100 euros mensuales se ha incrementado un 33% con respecto a 2020, año en el que se registró un repunte en el ahorro de las familias debido a la pandemia.

La falta de ahorro supone un problema a todas las edades, pero especialmente para los más jóvenes y los más mayores. El informe publicado por Rastreator apunta a aquellos entre 55 y 65 años como aquellos con menor capacidad de ahorro.

"Es importante leer detalladamente la letra pequeña y revisar las tarifas contratadas para evitar pagar de más y así tener únicamente contratado lo que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. En muchas ocasiones por falta de tiempo o desconocimiento no revisamos estos pequeños aspectos pero pueden conllevar un aumento notable en la capacidad de ahorro", ha señalado Bas.

LA EDUCACIÓN FINANCIERA, NECESARIA PARA UN MAYOR AHORRO

El estudio publicado por el Observatorio de Ahorro Familiar concluye que la educación financiera tiene, junto al nivel socioeconómico, una gran influencia en los niveles de ahorro de las familias: la tasa de ahorro se dispara hasta el 80% en el caso de aquellos que cuentan con este tipo de educación, frente al 40% de los hogares que carecen de esta.

No obstante, el 90% de las familias españolas no conoce los diferentes vehículos de inversión que tienen para gestionar sus ahorros, en tanto que el 44% no tiene conocimientos básicos de tipo económico financiero.

La educación financiera es aún una asignatura pendiente para los españoles. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó en abril un informe que revelaba que la evaluación de los conocimientos financieros de los españoles es de un seis sobre diez de media, con un 70% de los individuos con conocimientos medios y altos (con más de un 5), frente a un 25% con bajos o muy bajos (suspensos).

Asimismo, ocho de cada diez consumidores reconocen haber firmado un contrato financiero sin entender bien todas sus cláusulas, en tanto que cuatro de cada diez no entienden las comunicaciones que les remite su entidad bancaria, según datos de Adicae.