El 46% de las empresas en España tienen dificultades para financiar inversiones en sostenibilidad, según IBM

El 46% de las empresas en España tienen dificultades para financiar sus inversiones en sostenibilidad, según un estudio realizado por el Institute for Business Value (Instituto para el Valor Empresarial) de IBM, que muestra que el 69% de los directivos encuestados en España y el 76% a nivel mundial consideran que la sostenibilidad es fundamental para su negocio.

El estudio 'Beyond checking the box-how to create business value with embedded sustainability' ('Más allá de cubrir el expediente: Cómo generar valor de negocio mediante la integración de la sostenibilidad'), que incluye una encuesta a 5.000 directivos de 22 sectores y 22 países, indica que, a nivel mundial, seis de cada diez admiten tener que hacer concesiones entre los resultados financieros y los de sostenibilidad. En España, el porcentaje es del 55%.

Para el 53% de las organizaciones a nivel internacional, los beneficios empresariales son esenciales para justificar las inversiones en sostenibilidad, y sólo el 17% declaran que el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad es suficiente por sí mismo para justificar la inversión.

Aunque el 30% de los directivos de todo el mundo (frente al 10% de hace un año) y el 16% por ciento en España afirman haber hecho avances significativos en la ejecución de su estrategia de sostenibilidad, convertir las ambiciones en impacto sigue siendo un reto, según IBM.

INTEGRAR LA SOSTENIBILIDAD EN TODAS LAS OPERACIONES

El estudio, que analiza la integración de la sostenibilidad en las empresas y, en paralelo, los resultados empresariales, prácticas operativas y enfoques para hacer posible el progreso en sostenibilidad, concluye que aquellas compañías que integran la sostenibilidad en profundidad en sus operaciones "muestran una clara diferencia en los resultados respecto a aquellas que se centran exclusivamente en áreas como la elaboración de informes normativos o que abordan la sostenibilidad como proyecto corporativo".

Según IBM, las organizaciones que integran la sostenibilidad tienen un 75% más de probabilidades de atribuir una mejora de los ingresos a sus esfuerzos de sostenibilidad y un 52% más de probabilidades de superar a sus competidores en rentabilidad. Además, el 75% de los ejecutivos encuestados (el 76% en España) están de acuerdo en que la sostenibilidad contribuye a mejorar los resultados empresariales.

Los resultados revelan que muchas compañías se centran en la gestión de requisitos de información complejos y variados en lugar de enfocarse en el valor y los resultados empresariales reales.

El informe precisa que el gasto en informes de sostenibilidad supera al gasto en innovación en sostenibilidad en un 43% tanto a nivel nacional como global. Solo el 31% de los ejecutivos encuestados (el 28% en España) aseguran estar incorporando en gran medida los datos y conocimientos sobre sostenibilidad a las mejoras operativas, mientras que el 14% (el 11% en España) dicen hacerlo con iniciativas de innovación.

Oday Abbosh, socio director de Servicios de Sostenibilidad en IBM Consulting, ha explicado que "la forma en la que se plantea la sostenibilidad en una empresa puede estar frenándola". "No hay soluciones rápidas. La sostenibilidad requiere intencionalidad y una visión corporativa compartida", de manera que forme parte de las operaciones cotidianas y no se vea únicamente como "una tarea para cumplir o un ejercicio de elaboración de informes", ha subrayado.

En este sentido, Abbosh ha garantizado que, cuando las organizaciones integran la sostenibilidad en el negocio, "tienen más probabilidades de impulsar la innovación interna, atraer y retener talento cualificado y estar mejor posicionadas para ofrecer tanto un impacto medioambiental positivo como resultados económicos".

USO DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Por otro lado, el estudio muestra que el 81% de los ejecutivos españoles creen que los datos de alta calidad y la transparencia son necesarios para lograr resultados de sostenibilidad. Sin embargo, solo cuatro de cada diez organizaciones a nivel mundial pueden obtener automáticamente datos de sostenibilidad de estos sistemas: ERP (finanzas, recursos humanos, cadena de suministro), gestión de activos empresariales, CRM (gestión de relaciones con el cliente), sistemas de gestión energética y sistemas de gestión de instalaciones.

Además, el 39% de los ejecutivos a nivel internacional mencionan la falta de habilidades necesarias como el principal obstáculo para el progreso de la sostenibilidad.

En relación con la inteligencia artificial (IA) generativa, el informe señala que el 74% de los ejecutivos a nivel mundial y el 65% en España coinciden en que esta tecnología contribuirá a impulsar sus medidas de sostenibilidad. Por ello, el 73% (el 69% en España) prevén un aumento de su inversión en IA generativa orientada a la sostenibilidad.

IBM, proveedor de nube híbrida global e inteligencia artificial y de servicios de consultoría, destaca en su estudio la necesidad urgente de que las organizaciones integren los objetivos de sostenibilidad en la estrategia empresarial y apliquen tecnologías como la IA para lograr mayores avances y rentabilidad.