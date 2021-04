4M.-Monasterio critica que "muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla se están colando" en sanidad

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado que en la sanidad madrileña "se están colando muchos inmigrantes ilegales que acaban de saltar la valla lanzando cal a la Guardia Civil".

"¿Qué es esto de la Sanidad Universal y de que en Madrid se atienda a todo el mundo sin facturarle? No puede ser que las cifras suban, suban y suban y pasemos de en 2015 noventa mil y pico inmigrantes atendidos a que este año podamos acabar con 160.000", ha lanzado la candidata de Vox en el debate electoral, organizado por Telemadrid, este domingo.

El vídeo del día Espinosa señala a los ‘menas’ y Calvo alude al “odio” de Vox

Para Monasterio, "cuando a una madre que está esperando a que a su hijo le atiendan por un problema de salud mental le dicen 300 días, esa madre tiene que saber que delante de ella se están colando muchos inmigrantes ilegales". En este punto, ha hecho hincapié en que cuando los españoles salen fuera del país "sí que se les factura". "Por lo menos, reciprocidad", ha exigido.

Su símbolo para la Sanidad y la Educación es "el DNI español", porque defienden que estas áreas en todas las comunidades autónomas sean las mismas. En el ámbito educativo, ha señalado que apuestan por "la excelencia", por "devolver la autoridad al profesor", por ser "exigentes" con los niños porque es lo que les va a permitir competir en un mudo cada vez más difíciles. Quiere impulsar el cheque escolar como "ascensor social".

La candidata de Vox ha alertado de que la izquierda quiere entrar en los colegios para adoctrinar a los niños, "a darle doctrinas anticientíficas, a imponerles la ideología de género". "Nosotros nos comprometemos a derogar todas las leyes de ideología de genero que permiten que nuestros niños sean adoctrinados, que permiten que aunque podamos elegir colegio tengamos el mismo menú. Vulneran la libertad de los padres a poder educar a nuestros niños según nuestros valores", ha lanzado.

INMIGRACIÓN "LEGAL Y CONTROLADA"

Posteriormente, volviendo con el tema de la inmigración ilegal, ha hecho hincapié en que esta no tiene que llegar a España porque es algo "verdaderamente injusto". "El que viene a España, hace la cola, cumple con todos los requisitos que les pedimos, ve injustamente como otros que acaban de saltar la valla tienen los mismos privilegios", ha sostenido.

Por ello, consideran que está tiene que ser "legal y controlada". En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, ha remarcado que "aquellos que dicen que son menores y luego resulta que no lo son", que "atacan y agreden sexualmente a las asistentes de centros" o que "campan a sus anchas por los barrios atemorizando a los mujeres" no tienen que estar en España. A su parecer, tienen que ser "repatriados".

Además, ha manifestado que van a auditar todas las ayudas sociales y subvenciones para ver a quién se están dando. "Queremos que se deje de dar ayudas a estos chiringuitos, a estas ONGs, que luego se atreven a ir por la calle y escrachear a una política por sus ideas. Son enemigos de la libertad", ha dicho.

En este punto, ha hecho hincapié en que, como han hecho "en Andalucía", desmontarán también "los chiringuitos de violencia de género" porque, según ha asegurado, en esa autonomía había fondos "que no llegaban" porque iban al "feminismo radical".

Monasterio ha sostenido que serán "determinantes" la próxima legislatura y que irán de la mano quien defienda la libertad, la bajada de impuestos, la protección a las familias y de quien apoye la sanidad y educación pública. "Esto sumado a la derogación de leyes ideológicas son puntos básicos que cualquier candidato de Ciudadanos tiene que estar de acuerdo", ha indicado.

Para ella, es "importantísimo frenar a la izquierda" y también lo es que sea su formación la que lidere "la alternativa", que será "limpia" y no "vulnerable por la corrupción". Así, también se ha reivindicado como una alternativa "segura de sus ideas" y que no es "veleta, sospechosa de querer pactar con el socialismo".