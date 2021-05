4M.- Moncloa fracasa en su estrategia contra Ayuso, con batacazo histórico del PSOE en Madrid y sorpasso incluido

Los socialistas cosechan sus peores resultados con 24 escaños y pierden el liderazgo de la izquierda, al superarles en votos Más Madrid

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha cosechado en las elecciones autonómicas de Madrid de este martes su peor resultado histórico en esta región, con 'sorpasso' en el liderazgo de la izquierda incluido, por parte de Más Madrid, lo que supone inevitablemente una derrota también para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pesar de sus intentos de distanciarse en la recta final de la contienda electoral.

Con el 99% de los votos escrutados, la candidatura de Ángel Gabilondo ha sacado 24 escaños y menos del 17% de los votos --unos 610.000--. De este modo, se han dejado en esta cita 13 escaños, 275.000 votos y 10 puntos, el mayor batacazo de su historia. Además, los socialistas han perdido por primera vez el liderazgo en el bloque progresista: la nueva opción que representa Más Madrid, les ha superado en votos, aunque haya empatado en escaños.

El resultado del PSOE se suma además a los malos resultados cosechados por sus socios en el Gobierno central de Unidas Podemos, y que incluso han llevado al exvicepresidente Pablo Iglesias a anunciar que deja la política. La apuesta del líder 'morado' de dejar el Ejecutivo para salvar a su formación en Madrid sólo ha conseguido sumar tres diputados, quedando en quinto puesto, por detrás incluso de Vox, y 14 por debajo de Más Madrid.

CAMBIOS DE ESTRATEGIA: DEL CENTRO, A LA SUMA DE LA IZQUIERDA Y EL ANTIFASCISMO

La cambiante estrategia electoral del PSOE en esta campaña, ideada más desde Moncloa que desde el PSOE-M, y que pasó de apelar al centro a fiarlo todo a la suma de las izquierdas frente al fascismo, finalmente ha fracasado, en la que supone la primera gran derrota para Sánchez desde que llegó a La Moncloa en 2018.

La presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que precisamente había centrado su campaña en erigirse como un bastión de "libertad" frente al Ejecutivo central, y en confrontar con Sánchez, ha logrado una aplastante victoria, rozando la mayoría absoluta.

Al igual que ocurrió ya en las elecciones catalanas de febrero, Sánchez y sus principales asesores de Moncloa se volcaron desde el primer minuto en la preparación de la nueva batalla electoral de Madrid, con la diferencia de que en aquella contienda, contaban con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y su 'efecto Illa', que logró darles la victoria. En Madrid, sin embargo, el adelanto electoral les pilló sin un candidato claro, ya que todos daban por hecho que Gabilondo sería el próximo Defensor del Pueblo.

Tras barajar otras opciones, finalmente decidieron apostar por él, a pesar de su perfil poco dado a la confrontación que se avecinaba. Se marcaron como objetivo pontenciar su seriedad para construir a nivel autonómico una alternativa "seria" y "responsable" que lograra sacar de la Puerta del Sol a una presidenta autonómica que representa la principal oposición al Gobierno en lo que a la gestión de la pandemia se refiere, desde que estallara la crisis del coronavirus hace más de un año.

El propio Sánchez presentó oficialmente la candidatura de Gabilondo tras el anuncio de adelanto electoral, con el lema de 'soso, serio y formal'; un eslogan ideado por su jefe de Gabinete, Iván Redondo, y su equipo de estrategas de Moncloa.

Así, Sánchez, arrancó en marzo la precampaña implicándose en primera persona en la disputa con Díaz Ayuso y en abril multiplicó su exposición pública, llegando incluso a cuestionar los datos de contagios que estaba ofreciendo la presidenta madrileña durante un encuentro informal con periodistas.

SÁNCHEZ LLEGÓ A CUESTIONAR LOS DATOS DE CONTAGIOS QUE DABA AYUSO

No obstante, una vez que empezó oficialmente la campaña el 18 de abril, Sánchez cambió también su papel. En el mitin de arranque decidió ignorar a Díaz Ayuso, y después ha limitado su participación a otros dos actos los fines de semana --el mitin de ecuador de campaña, y el de cierre--.

También cambió de estrategia del PSOE ya entrada la campaña, cuando se dieron cuenta de que apenas estaban rentabilizando su apuesta por la moderación para pescar votos en Ciudadanos. Fue entonces cuando Gabilondo decidió asumir en primera persona un giro a la izquierda y tenderle la mano a Iglesias, del que hasta entonces había regado.

Después llegaron las amenazas de muerte contra el líder 'morado' y algunos ministros socialistas, incluida la titular de Industria, Reyes Maroto, aspirante a ser vicepresidenta económica de Gabilondo si ganaba; amenazas que el PSOE considero un "punto de inflexión" para convertir los comicios en un plebiscito entre democracia o fascismo, que finalmente no ha movilizado al voto progresista como pensaban.

NUNCA HABÍAN BAJADO DE LOS 32 ESCAÑOS DEL 95

Los socialistas nunca habían bajado de los 32 asientos que sacó Joaquín Leguina en 1995, en las elecciones en las que el PSOE perdió la puerta del Sol tras 12 años de gobierno socialista, y el PP, entonces con un joven Alberto Ruiz Gallardón, comenzó su racha en Madrid que dura ya 26 años.

También ha registrado su mínimo en votos, muy por debajo de los 786.297 que sacó Tomás Gómez en las elecciones de mayo de 2011, que tuvieron lugar días después de que el movimiento 15M tomara Sol y otras muchas plazas españolas, con España en plena crisis y el sistema bipartidista comenzando su declive.

Lejos quedan los 51 escaños y el 50,7% de los votos --1,18 millones-- que les dieron la mayoría absoluta en las primeras elecciones autonómicas de 1983, en las que el PSOE logró el primer puesto y su candidato Joaquín Leguina se convirtió en el primer presidente de la Comunidad de Madrid.

Sus resultados de este martes también contrastan, y mucho, con los 47 diputados y los 1,2 millones de votos que logró Rafael Simancas en las elecciones de Madrid de mayo de 2003, su máximo histórico en papeletas. En esos comicios, el PSOE se resarció de esa debacle del 95, de la que ya había comenzado a recuperarse en las anteriores autonómicas, las de 1999.

No obstante, en esas elecciones de mayo de 2003 no pudieron sacar al PP de la Puerta del Sol por culpa del polémico 'tamayazo'. Y en la repetición electoral de octubre de 2003, la candidata del PP Esperanza Aguirre logró la que sería su primera victoria de varias y, con ella, llegó un nuevo declive del PSOE, que tocaría fondo en mayo de 2011 con 36 escaños, todavía por encima que los 24 de este martes.

En las elecciones de mayo de 2015, las primeras a las que se presentó Gabilondo, el PSOE logró mejorar ligeramente sus resultados con 37 escaños. También consiguió resistir el surgimiento de Podemos, alejando la amenaza de 'sorpasso' que ya comenzaba a planear.

Ese temido 'sorpasso' de Podemos sí llegó para el PSOE de Madrid en las elecciones generales que tendrían lugar meses después, en diciembre de 2015, cuando no sólo los de Pablo Iglesias superaron a los socialistas en la Comunidad, sino también Ciudadanos. En la repetición electoral de 2016, les volvió a superar Podemos en Madrid.

El PSOE logró en 2019 recuperar el liderazgo en Madrid y superar incluso al PP en las generales de abril, en las que el presidente Pedro Sánchez ganó las elecciones, casi un año después de haber llegado a Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Un mes después, en las elecciones autonómicas de Madrid de mayo 2019, Gabilondo ganó las elecciones y logró que el PSOE-M superara al PP por primera vez desde el 83, con 37 escaños y 884.218 votos (el 27,3%). No obstante, no logró formar gobierno, al no sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos --que cayó de 27 a 7 escaños-- y con Más Madrid, una escisión del partido morado que irrumpió con fuerza, con 20 asientos, y que dos años después ha superado a los socialistas.