El 4YFN tendrá lugar junto al MWC en L'Hospitalet (Barcelona) en 2021

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) La GSMA ha anunciado que trasladará su salón 4 Years From Now (4YFN), que hasta ahora tenía lugar en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, junto al Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de la institución ferial, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, ha explicado que unir el 4YFN y el MWC significa que pueden dar un mayor valor a los asistentes y expositores de ambos eventos para fomentar más oportunidades para interactuar, aprender y establecer contactos. Ha señalado que el 4YFN es una plataforma de innovación clave y que las empresas emergentes jugarán un papel fundamental en una recuperación económica global. La compañía ha explicado que después de los "éxitos" virtuales a través de la serie de eventos GSMA Thrive 2020, se está replanteando el enfoque general, el diseño y la agenda para este evento. "Este movimiento reconoce el 4YFN como la plataforma de innovación clave para la GSMA. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes, y todo el ecosistema móvil debe aprovechar este momento para ser una fuerza de cambio", ha añadido.