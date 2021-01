5 maneras de potenciar el engagement en tu perfil de redes sociales según los influencers españoles

MADRID, 30 (CHANCE)

Hoy en día es complicado encontrar a alguien que no tenga perfiles en redes sociales e incluso desconfiamos cuando conocemos una marca nueva o un restaurante y no les encontramos en la red. El mundo del social media ya se ha convertido en un must tanto para particulares como para empresas, y todos buscan generar relaciones amplias y duraderas con sus seguidores. Lograr este objetivo se convierte a veces en un proceso complicado dentro un océano con tanta competencia y diversificación como son las redes sociales.

Por este motivo, desde Native Talents, la única agencia de representación de talento masculino, han querido contar con la opinión de algunos de sus perfiles más relevantes en diferentes sectores para ofrecer 5 consejos que permitan potenciar el engagement en los perfiles de redes sociales, ya sean a nivel particular o corporativo. Para ello, han consultado a David Rees, músico y cantante; Alfonso Herrero, experto en lifestyle y temática LGTBIQ+; Carlos Gómez, escritor y publicista; Nachter, humorista y Lawtips, especialista en derecho.

Ser fiel a uno mismo, natural y transparente

Una de las claves para lograr conectar con tu público es que perciban que la información que les estás proporcionando es real y verdaderamente te representa. Hay que tratar de ser fiel a uno mismo, al concepto que simbolizas y creer en esos valores. Para ello, debes encontrar una manera de transmitir y de comunicar que sea única, y que se apoye en dichos valores. "Hoy en día estamos todos muy expuestos y es importante saber diferenciar y transmitir esa fidelidad que quién está al otro lado de la pantalla detecta casi de manera inmediata"; apunta Alfonso Herrero, experto en lifestyle.

Ser original, creativo y marcar la diferencia respecto a los demás

Aunque parece obvio, muchas veces olvidamos que la creatividad y la originalidad son dos elementos fundamentales para conseguir diferenciar nuestros contenidos del resto. Para conseguir esa frescura, Lawtips señala que "la clave se encuentra es los primeros cinco segundos del vídeo, del copy, o la primera impresión de la fotografía; ahí es donde hay que sorprender". De este modo, habremos conseguido captar rápidamente la atención del público.

Mantener siempre una conversación activa con tu público

Para lograr que el público de tus redes sociales se enganche a tu contenido, debes saber qué es lo que les interesa, qué contenidos les resultan relevantes y qué es lo que quieren encontrar en sus perfiles preferidos. Para ello, Carlos Gómez propone "entablar una conversación diaria con los seguidores: Pedir opinión, aportar nuevos conocimientos, compartir aficiones". Una buena manera de saber qué opinan tus seguidores, puede ser utilizar las herramientas que ofrecen las propias plataformas, como las encuestas.

Cuidar la calidad y la estética de los materiales

El feed de tu perfil es, literalmente, tu escaparate. Cuando caminas por la calle y pasas cerca de una tienda, lo primero que te llama la atención es la colocación y la estética de sus productos tras el cristal de su escaparate, y el mismo efecto produce tu perfil en redes sociales. Lograr un feed limpio y con buena estética, dependerá mucho de tu propia personalidad y de los valores que quieras transmitir, pero, según Natcher, puedes orientarte ofreciendo dos puntos básicos: "Contar con buena luz para conseguir las imágenes y ofrecer buena calidad en el material visual". Además, hoy en día, con el avance de la tecnología, no es necesario contar con una cámara de fotos profesional para obtener materiales de calidad, ya que los últimos smartphones del mercado permiten conseguir imágenes muy profesionales.

Generar sentimiento de comunidad

Tanto si se trata de un perfil particular como de uno profesional, humanizar al individuo que está detrás de la plataforma siempre provocará en el público una sensación de cercanía e incluso la impresión de que la otra persona o marca es alguien a quien ya conocemos. Para generar sentimiento de comunidad, además de lo que hemos mencionado en el resto de puntos, "hay que tratar de crear contenido que sea fácil de compartir, ser constantes para estar siempre presentes en la conversación y lograr generar expectación por lo que se va a publicar", apunta David Rees.