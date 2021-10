Los 5 tips que deberías tener en cuenta si te vas a maquillar en Halloween

MADRID, 30 (CHANCE)

Sin duda alguna Halloween es la noche del miedo por excelencia y por ello todos queremos ofrecer nuestra versión más terrorífica con disfraces, pinturas y cualquier tipo de complemento que nos haga causar verdadero terror. Con esta idea en la cabeza, cabe recordar algunas precauciones y cuidados que deberemos tener a la hora de disfrazarnos. Desde Clínica Baviera nos advierten de los problemas que pueden ocasionar el maquillaje, las lentillas de colores o las pestañas postizas dependiendo de su uso.

1. Emplear cosméticos y productos de maquillaje seguros. Los productos demasiado agresivos y que no hayan pasado por los debidos controles sanitarios pueden provocar la aparición de orzuelos, enrojecimiento ocular o lagrimeo. Es aconsejable adquirirlos en establecimientos de confianza.2. Tener en cuenta la fecha de caducidad. Sobre todo si ya estaba abierto desde hace un tiempo. Los cosméticos suelen indicar cuanto tiempo pueden usarse una vez que están ya desprecintados.3. Poner cuidado al maquillarse y desmaquillarse. No hay que olvidar las medidas de higiene y lavarse las manos antes. Además, habría que intentar maquillar el ojo sobre la base de las pestañas, y nunca en el interior. Finalmente deberá retirarse de forma correcta, no desmaquillarse bien también puede provocar irritación ocular o infecciones.4. Usar lentillas de color con garantías sanitarias. Hay que tener en cuenta que las lentillas no son un simple complemento, sino un producto sanitario, que debe haber pasado los debidos controles para garantizar una seguridad.5. Prestar atención a los adhesivos de las pestañas postizas. También es importante adquirirlas en establecimientos de confianza para asegurarse de que los adhesivos que se emplean hayan pasado los controles sanitarios. Su mal uso podría causar alergias, infecciones de córnea, conjuntivitis, o incluso hasta la pérdida permanente o temporal de las pestañas naturales.