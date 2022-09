El 60% de los autónomos han subido precios por la inflación y el 90% tiene ahora más gastos, según ATA

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El 57,3% de los autónomos se ha visto obligado a subir los precios de sus productos o actividades por la escalada de la inflación, aunque un 39,8% no lo ha hecho aún. No obstante, seis de cada diez (59,2%) prevé hacerlo de mantenerse el actual ritmo de inflación, según el XV Barómetro de ATA, realizado a partir de más de 1.000 entrevistas a trabajadores por cuenta propia entre los días 19 a 22 de este mes.

La organización advierte de que el repunte del IPC en los últimos meses está "poniendo en riesgo" la continuidad de muchos autónomos, que ya se encuentran en una delicada situación. De hecho, casi 9 de cada 10 autónomos afirman que este año han sufrido un incremento de sus gastos.

En concreto, uno de cada cuatro autónomos declara que sus gastos han aumentado más de un 20%; el 16,4% señala que han subido entre un 30% y un 50%, y el 6,9% de los autónomos afirma que la factura de sus gastos se ha incrementado más de un 50%.

Uno de los principales costes que está afrontando el colectivo es el de la energía. Según ATA, los mayores costes de producción les han hecho replantearse a muchos autónomos su propia viabilidad, pues a uno de cada cinco (22,2%) los costes de la factura energética les han subido más de un 40%, mientras que el 63,2% pagan entre un 10% y un 40%.

A pesar de eliminación de las restricciones, casi la mitad de los autónomos, un 47%, afirma que su actividad ha descendido en 2022 y el 60% prevé un mayor recorte de su actividad en lo que queda de año. "La continua escalada de los precios, el desabastecimiento de materias primas y el encarecimiento de la energía no está ayudando al colectivo a recuperar todo lo perdido durante los años de pandemia", avisa ATA.

De hecho, entre los principales problemas que están afrontando, los autónomos señalan los costes energéticos y de materias primas, los impuestos o la inflación. Para uno de cada cuatro, el principal problema que más ha dañado su negocio ha sido el incremento de la subida de la luz (26,7%) y para uno de cada cinco, los incrementos en materias primas (20,7%) o los impuestos (20,3%). Las cotizaciones son un problema para el 14,5% de los autónomos y el precio de los carburantes, para el 13,9%.

Sólo la actividad de uno de cada cuatro autónomos se ha mantenido igual que en épocas preCovid y otro porcentaje similar (24,1%) asegura que su actividad ha aumentado en 2022.

El 23,8% de los autónomos ha visto incrementada su facturación en un 10% frente a un 18% que la ha visto descender en el mismo porcentaje. Sólo un 5,4% ha aumentado su facturación más de un 20% y un 6,3% ha perdido en lo que va de año más de un 20% de la facturación, según ATA.

SÓLO EL 8% PREVÉ QUE 2022 SEA UN BUEN AÑO PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Preguntados por la situación de la economía en general, tres de cada cuatro autónomos la valoran de manera negativa o muy negativa y únicamente el 8% confía en que 2022 va a ser un buen año para la economía española.

Casi la mitad de los autónomos encuestados asegura no tener trabajadores porque no los necesita. De la otra mitad, uno de cada tres ha mantenido el empleo que venía creando en los meses anteriores y un 6,3% ha contratado trabajadores en los últimos meses. No obstante, el 13,4% de los autónomos asegura haber reducido el empleo creado en su negocio.

De cara a los próximos meses, el 30,7% de los autónomos afirma que mantendrá su plantilla, un 4,3% contratará nuevos trabajadores y casi uno de cada diez cree que tendrá que recortar plantilla.

MÁS DEL 40% SUFRE MOROSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

La morosidad, tanto pública como privada, sigue siendo uno de los principales problemas de los autónomos. Según el Barómetro de ATA, en lo que va de año el 41,6% de los autónomos ha sufrido morosidad. El 6,7% de ellos por parte sólo de entidades públicas, el 8,9% tanto de empresas públicas como privadas y el 26%, de otras empresas privadas.

Los porcentajes se han incrementado respecto al anterior barómetro, efectuado el pasado mes de mayo, cuando el 38,6% de los autónomos declaró sufrir morosidad pública, privada o ambas.

Preguntados por la iniciativa Kit Digital llevada a cabo por el Gobierno para ayudar a las empresas a digitalizarse, el 17,9% de los autónomos asegura que la información sobre este fondo no les ha llegado bien; el 54,8% dice que aún no la ha solicitado y menos de un tercio ha iniciado los trámites de la solicitud.

Por otro lado, uno de cada diez autónomos ha solicitado financiación a las entidades financieras, pero le ha sido denegada. Por contra, dos de cada tres aseguran no haber acudido a una entidad bancaria a solicitar información durante este año, pues el 42,2% no han necesitado estas líneas de financiación y el 39,3% afirma que no puede endeudarse más ante las dificultades que está atravesando.

CASI SEIS DE CADA DIEZ AUTÓNOMOS VE BIEN EL NUEVO SISTEMA DE CUOTAS

Según este Barómetro, el 58,6% de los autónomos respalda de forma positiva el nuevo sistema de cotización para el colectivo aprobado por el Gobierno, pero uno de cada cinco, el 22,1%, lo desconoce a pesar de que su entrada en vigor se producirá el próximo mes de enero.

De acuerdo con este estudio, casi el 70% de los autónomos declara un rendimiento neto inferior a 20.440 euros al año, por lo que con el nuevo sistema de cotización su cuota será inferior o igual a la que están pagando actualmente. El 12,9% de los autónomos desconoce su rendimiento neto y el 18,9% obtiene un rendimiento superior a esos 20.440 euros al año.