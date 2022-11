El 60% de los interesados en obra nueva termina descartando esa compra, según Fotocasa

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El 60% de los interesados en una vivienda de obra nueva terminó descartando esa compra, con el precio como primera causa de su renuncia, y solo un 27% adquirió ese tipo de inmueble, según el informe "Perfil del comprador de obra nueva en 2022", elaborado por Fotocasa.

Aunque el precio es el principal obstáculo en el proceso de compras, un 45% también cita el estado de las viviendas y un 34% la cantidad insuficiente de ofertas como las barreras más destacadas.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que "el precio y la escasez de esta tipología son factores que retraen la demanda y que no permiten completar el proceso de compra al ciudadano".

"En estos momentos es crucial fomentar el inicio de nuevos proyectos para ampliar la oferta y mantenernos alejados de una burbuja inmobiliaria en este mercado", comenta Matos.

El informe de Fotocasa también refleja que las mujeres están más interesada en la obra nueva (55%) que los hombres (45%). El portal inmobiliario analiza la relación de los jóvenes con la vivienda nueva. Un 5% de los jóvenes de entre 18 y 34 años ha comprado una vivienda en los últimos doce meses.

De todos ellos, un 68% consideró comprar una vivienda de obra nueva. Entre ellos, un 51% también se planteó la segunda mano, mientras que un 17% que consideró exclusivamente obra nueva.

A pesar de que un 68% de los jóvenes valora la vivienda nueva, solo un 28% puede comprarla. El motivo principal para comprar vivienda nueva es evitar las reformas.

Entre aquellos que no pudieron comprar obra nueva, el 63% asegura que fue por el precio, aunque también pesan otros aspectos como la falta de oferta en la zona que les interesaba, que no supusiese el ahorro que esperaba o que no le gustase el barrio o ubicación del inmueble.