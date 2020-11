Al 65% de los españoles le gustaría cambiar de vivienda tras el Covid, según Century21

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Al 65% de los españoles le gustaría cambiar de vivienda tras la pandemia, según se desprende de un estudio realizado por Century 21, donde se apunta que el grado de satisfacción de los españoles con su vivienda ha caído del 8 al 6 tras el confinamiento.

De hecho, el estudio señala también que nueve de cada diez españoles ha detectado deficiencias en su vivienda durante el confinamiento.

Así, los principales motivos para plantearse hacer un cambio de vivienda son que la actual se les ha quedado pequeña (30%), que necesitan más espacio para teletrabajar (27%) o para los niños (25%).

No obstante, un 30% de los que desearían cambiar de vivienda no pueden hacerlo porque afirman no tener disponibilidad económica para adquirir otra vivienda.

También destaca que un 40% de los encuestados dice que todavía sigue buscando una vivienda que se adapte a lo que realmente necesita. El 60% de los encuestados desearía pagar menos de 500 euros al mes por el concepto de hipoteca o alquiler.