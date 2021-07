El 66% de los españoles volverá a recuperar en julio su consumo prepandemia es establecimientos de hostelería

Solo el 17% de los consumidores está de acuerdo con las restricciones a la hostelería

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El 66% de los españoles ha recuperado o recuperará a lo largo del mes de julio los niveles de consumo en bares y restaurantes que tenía antes de la irrupción de la pandemia de Covid-19, según un estudio elaborado por la consultora The NPD Group.

"Este consumo se enfoca fundamentalmente en momentos como los desayunos, las comidas y cenas de fin de semana", han señalado desde la firma, que también ha matizado que existen "ciertas diferencias" respecto a los hábitos de consumo en comparación al escenario anterior a la pandemia, especialmente con todo aquello relacionado con las medidas anticovid.

Así, aspectos como la distancia entre mesas siguen siendo prioritarios para el 67% de los encuestados, seguido de otras medidas como los procedimientos de limpieza higiénica (58%), la limitación de aforos (56%), la disponibilidad de zonas en el exterior (50%) y que el personal esté dotado de mascarillas y guantes (47%).

De hecho, el cumplimiento de estas medidas y la disponibilidad de terraza se posicionan como los principales factores a la hora de elegir un establecimiento, por delante de una oferta de menú clara y sencilla y de la confianza en un determinado restaurante.

"El consumidor español tenía muchas ganas de volver, si bien sigue reclamando medidas de protección", ha apuntado la directora de Foodservice de NPD en España, Edurne Uranga, que tambien ha recalcado que el consumidor "no respalda" las restricciones impuestas en el sector de la restauración.

"El largo viaje vivido desde el comienzo de la pandemia ha afectado a la forma en la que la gente ve las limitaciones de los restaurantes y, si en marzo de 2020 el 85% de los consumidores estaba totalmente de acuerdo con ellas, en junio de 2021 solo el 17% seguía respaldándolas completamente", ha subrayado la directora de Foodservice de NPD.

PRIMACÍA DEL CONSUMO LOCAL

Por otra parte, este estudio recoge que la pandemia ha elevado la preferencia de los españoles por los productos locales, que son percibidos como más seguros por el 63% de los encuestados, quince puntos más que en el anterior estudio de sentimiento del consumidor, de octubre de 2020.

Además, el 83% de los individuos se declara preocupado por "el mundo que estamos construyendo para las futuras generaciones" y la mayoría (61%) demanda acciones específicas a la restauración respecto a esta área, al considerar que los establecimientos "deberían centrarse más en la sostenibilidad".

LA DIGITALIZACIÓN, DE CAPITAL IMPORTANCIA

Por otro lado, el estudio de NPD pone de manifiesto la importancia del proceso de digitalización del sector: cuatro de cada diez clientes del mercado de foodservice en 2020 se habrían perdido si las opciones digitales no hubieran existido.

También señala este estudio que la digitalización no solo ha afectado al comportamiento de compra, sino que hoy también es clave para la imagen y percepción que el consumidor tiene del establecimiento. Para cuatro de cada diez españoles, un restaurante sin delivery digital no está actualizado y es anticuado. Y es que el consumidor demanda opciones digitales no solo para encargar comida, sino también para ver los productos en menús digitales o usar sistemas de pago sin contacto a través del móvil.

"El delivery aporta negocio incremental al foodservice, como refleja el hecho de que el 61% de los usuarios de comida a domicilio haya utilizado este servicio como sustitutivo de cocinar en casa", ha subrayado Uranga, que ha afirmado que "las aplicaciones aportan mayor competencia al mercado".

Por útimo, Uranga también ha recordado que el 60% de los entrevistados ha afirmado que las app de delivery son "una buena forma de probar nuevos restaurantes y recetas"; un 40% declara que tiene varias aplicaciones en el móvil y las usa todas; y un 49% busca cadenas y restaurantes conocidos cuando pide comida a domicilio a través de app.