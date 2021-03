7 ideas en las que invertir el dinero destinado a las vacaciones de Semana Santa

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras un año de pandemia y con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina, son muchos los españoles que esperan disfrutar de unos días libres; pero parece que, de nuevo, las restricciones serán las protagonistas en estas fechas. Aunque este año, las medidas para frenar el Covid-19 son menos estrictas que el año pasado, lo cierto es que los españoles volverán a ahorrar dinero, pero ¿qué pueden hacer con él?

Para analizar el gasto medio de los españoles en Semana Santa es necesario remontarse al año 2019, cuando la pandemia todavía no había azotado al mundo. En España, hace dos años, el gasto medio por persona era de 325€ según los datos del Observatorio Cetelem, un 24% más que en 2017. Una cantidad de dinero que este año los españoles no gastarán en las deseadas vacaciones de Semana Santa y que podrán contar con él para destinarlo a otras actividades. En este sentido, el neobroker Ninety Nine ha elaborado una lista que podemos llevar a cabo para sacar partido a nuestro dinero:

1. Saldar deudas pendientes: Parece que nunca es un buen momento para terminar de pagar la hipoteca, el coche o un préstamo. Y es que, la deuda conjunta de empresas y hogares en el tercer trimestre del 2020 alcanzó un valor equivalente al 143% del PIB en España, un 9% más que el año anterior. Ahora, con lo que ahorraremos en los días de Semana Santa, podemos ponernos al día y dejar nuestras cuentas sin números rojos.

2. Redecora la casa: Hoy en día, pasamos mucho tiempo en casa y es importante tener un espacio cómodo y adaptado a las nuevas necesidades como el teletrabajo. Disponer de un ahorro extra puede ayudarnos a acometer esa pequeña reforma que siempre queda pendiente, redecorar el salón o actualizar la cocina.

3. Invierte en Bolsa: Quizás nunca habías pensado invertir en bolsa o en algún otro instrumento financiero, pero en estos días en los que se va a disponer de cierta cantidad de dinero, y de más tiempo libre, puede ser un buen momento para estudiar posibles opciones, e incluso, obtener rentabilidad por ello. Hoy en día, existen brokers como Ninety Nine que facilitan la inversión en bolsa a cualquier persona de un modo sencillo y con tarifas accesibles para diferentes tipos de bolsillos, sin comisiones por compra/venta o por custodia, excepto el coste por cambio de divisas de 0,5%.

4. Planifica el viaje de tus sueños: Las restricciones de movilidad seguirán durante algunos meses, pero ¿qué mejor oportunidad para planificar ese viaje que siempre se ha querido hacer? Ahora se dispone del tiempo necesario, y al pasar más tiempo en casa, también del dinero que podemos invertir en ello y darnos el capricho de visitar otros lugares cuando podamos viajar.

5. Invierte en tu salud: Muy poca gente destina parte de su dinero a mejorar su estado de salud, tan importante estos días. Con más tiempo libre del habitual, durante Semana Santa se puede aprovechar para preparar platos saludables y hacer deporte al aire libre. Puede ser un buen momento para invertir en ropa deportiva nueva o en artículos como una bicicleta o unas simples pesas.

6. Ayudar a los demás: La situación que estamos viviendo desde hace un año ha provocado que en muchas familias no cuenten con los recursos económicos para vivir. Según estimaciones de la ONG Oxfam Intermón hasta 790.000 personas habrían caído en 2020 en la pobreza severa en España, por ello una buena forma de aprovechar nuestros ahorros es colaborar con organizaciones que trabajan para paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus en muchos hogares españoles.

7. Apuesta por tu formación: En ocasiones, la falta de tiempo o dinero impide que continuemos nuestra formación, un aspecto básico que nos permite crecer a nivel profesional, y personal. Aprender un idioma o hacer ese máster que siempre hemos querido pero que nunca nos hemos animado a estudiar, puede ser una buena opción para invertir el dinero ahorrado.