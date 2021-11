El 70% de las 'startups' españolas desconoce cuánto paga en comisiones bancarias, según Qontos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Siete de cada diez 'startups' españolas no conocen el importe que pagan a sus bancos en concepto de comisiones bancarias al año, según el estudio '¿Cómo se relacionan las startups españolas con sus bancos?' elaborado por GAD3 para el neobanco Qonto.

De entre estas 'startups' que no conocen el importe, un 37% afirma no tener ni idea de la cifra aproximada, mientras que un 34% no lo tiene calculado con exactitud.

Con relación a cuánto supone este gasto, casi cuatro de cada diez están destinando más de 100 euros a ese concepto, mientras que una de cada diez superaría los 500 euros.

Por otro lado, un 40% de las empresas tecnológicas españolas calcula que sus gastos anuales en comisiones no superan los 50 euros, y un 14,5% no paga comisiones.

Así, el neobanco afirma que la relación de las 'startups' españolas con sus entidades bancarias "destaca por un desconocimiento completo del gasto en comisiones, cada vez menos visitas a la oficina física y un acceso restringido de los empleados a las cuentas corrientes de la compañía".

El director de Qonto en España, Carles Marcos, afirma que este desconocimiento sobre las comisiones "resulta especialmente preocupante en compañías del perfil de las 'startups', en las que una desviación del presupuesto o gastos descontrolados puede lastrar el desarrollo de las mismas".

En este contexto, el porcentaje de 'startups' españolas que estarían planteándose cambiar de banco sería de aproximadamente un 33%.

De ese porcentaje, algo más del 14% lo haría por la búsqueda de una entidad que pueda ofrecerles un servicio más ajustado a sus necesidades, y una proporción similar ejecutarían el cambio por estar descontento con el servicio de su actual banco, según la encuesta encargada por Qontos.

DIGITALIZACIÓN E INMEDIATEZ

La encuesta también señala que ocho de cada diez 'startups' se mostrarían "convencidas" de la necesidad de contar con un buen servicio bancario para avanzar en el desarrollo de sus negocios.

Además, con respecto a la implantación de los neobancos en España, un 24% de estas empresas asegura querer trabajar con una entidad de este tipo, mientras que un 13% ya trabajaría con ellos.

El estudio de Qonto también recoge que las 'startups' y emprendedores cada vez hacen un menor uso de las sucursales de sus bancos. Un 17% afirma no visitar esas oficinas en todo un año, y solo un 9% lo hace varias veces por semana. De entre las restantes, hay un 35% que admite ir varias veces al año, mientras que un 20% lo hace de forma mensual.

"Son cada vez más los gestores de empresas que se sienten cómodos realizando todo tipo de gestiones financieras de forma remota e inmediata, especialmente en un entorno como el de las 'startups' más adecuado a la tecnología", apunta Marcos.

En relación al número de cuentas a través de las que realizan su operativa bancaria del día a día, un 80% de 'startups' en España asegura tener una o dos cuentas, y solo dos de cada diez admite tener tres o más.

Preguntados sobre cuántas personas en la organización tienen acceso a esas cuentas, un 43% apuntan a que únicamente dos personas pueden operar en ellas, y solo en dos de cada diez lo hacen tres personas o más. "Esto implica, en general, una gestión bancaria muy centrada en el primer ejecutivo y en el director financiero, que supone un cuello de botella para muchas organizaciones", señala el neobanco.

Preguntadas sobre qué prestaciones son más importantes a la hora de elegir un banco, estas empresas colocan en primer lugar la sencillez a la hora de realizar las gestiones (72%), seguida de la ausencia de comisiones (57%), la seguridad (55%) y la transparencia (45%).

En cambio, de entre todos estos factores, resulta algo menos relevante que ese banco les dé acceso a nuevas líneas de crédito (32%).

Elaborado por la firma demoscópica GAD3, el estudio se basa en encuestas a una muestra de 510 pymes y startups de hasta 250 trabajadores repartidas por España.