El 73% de los directivos cree que el cambio de la cultura organizativa modificará los perfiles de los líderes

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El 73% de los directivos considera que el cambio de la cultura organizativa modificará los perfiles y el comportamiento de los líderes, en tanto que el 55% de los encuestados cree que deberá hacer cambios en su equipo de liderazgo.

Así lo revela el estudio elaborado por Kingsley Gate Partners, 'Transformation & Leadership - beyond the new normal', para el que la firma ha entrevistado a 538 altos directivos de más de 10 países y de 19 industrias diferentes.

Conforme a esta nueva realidad, el líder y su equipo directivo "deberán dar ejemplo de un nuevo modelo de liderazgo, que priorice los valores y comportamientos que refuerzan la nueva cultura", señala el estudio.

Este nuevo modelo incluye, entre sus rasgos más destacados, la preocupación por las personas, ya que los atributos del nuevo líder son la visión estratégica, flexibilidad y adaptabilidad, cercanía y preocupación por las personas, comunicación y transparencia, autenticidad y fuertes valores éticos, coherencia y credibilidad personal.

Por su parte, los propios directivos revelan que los atributos de liderazgo en los que sus propias empresas ponen mayor énfasis son, por orden de importancia, la flexibilidad y adaptabilidad, visión estratégica, comunicación y transparencia, interés y foco en el aprendizaje continuo y la cercanía humana.