8 claves para aliviar la resaca estas Navidades

MADRID, 19 (CHANCE)

El glutatión y la vitamina C son una opción inteligente para aliviar los miserables efectos de una resaca. La mayoría de los científicos creen que estos síntomas se deben a que el alcohol interfiere con el equilibrio natural de las sustancias químicas del cuerpo, que no siempre es capaz de metabolizar el alcohol adecuadamente, y es cuando aparecen los, nada apetecibles, dolores de cabeza, de estómago, el cansancio o la fatiga. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, nos presenta las claves y sus productos ideales para aliviar las resacas de todas las celebraciones navideñas que nos esperan.

1. Beber agua. La regla de oro para aliviar los efectos secundarios del alcohol es beber muchísima agua. Durante la resaca el cuerpo esta deshidratado, así que lo que más necesita es que se beba agua continuamente a lo largo del día. Las bebidas isotónicas pueden ser una buena opción para hidratarse.

2. Dormir. Es importante descansar después de un día de desfase para darle tiempo al cuerpo y los músculos de recuperarse. Así que si sientes que no puedes salir de la cama no lo hagas, relájate y duerme un poco más.

3. Ducharse. Una buena ducha de agua fría ayuda a estimularte, ya que se reactiva la circulación de la sangre por todo el cuerpo.

4. Evitar las comidas grasas. Ingerir este tipo de alimentos solamente funciona si lo haces antes de consumir alcohol, ya que la grasa crea una película en nuestro hígado y lo protege. Al día siguiente, es mejor optar por alimentos que realmente tengan nutrientes. Los azúcares naturales que encontramos en la miel y en frutas como el mango, los plátanos, las uvas o la sandía, pueden ayudarnos a eliminar más rápidamente todo el alcohol contenido en el organismo. Otros alimentos aliados para aliviar la resaca son las alcachofas, los huevos o las carnes magras a la plancha o cocidas.

5. Evitar el café. La cafeína puede agravar la deshidratación producida por una excesiva ingesta de alcohol.

6. Un poco de deporte. El ejercicio nos ayudará a sudar y eliminar gran parte de las toxinas acumuladas con la ingesta de alcohol. Además, estas bebidas aportan gran cantidad de calorías, por lo que hacer deporte después de una borrachera nos será de gran utilidad para quemar este exceso.

7. Glutatión. Entre la larga lista de procesos biológicos que el glutatión apoya en el cuerpo, uno de los más conocidos es su papel en el apoyo al hígado para metabolizar el alcohol. El glutatión en una forma liposomal avanzada de alta calidad como Altrient, ayuda a transportar estos nutrientes rápidamente al torrente sanguíneo y a las células donde más se necesitan.

8. Vitamina C. Gracias a sus efectos antioxidantes, la vitamina C es perfecta para combatir los radicales libres que el cuerpo libera cuando está metabolizando el alcohol. Un suplemento liposomal de vitamina C ayuda a acelerar la recuperación de la resaca.