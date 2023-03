El 80% de hogares encabezados por mayores de 76 años no usaba la banca online en 2020, según Banco de España

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Cerca del 80% de los hogares encabezados por una persona nacida antes de 1944 --con 76 años o más en 2020-- no utilizaba banca online en España en 2020, en torno a 2,13 millones de familias, según los datos que el Banco de España ha hecho públicos este viernes y que se han extraído de la Encuesta Financiera de las Familias (2002-2020).

Esta es una de las conclusiones del artículo que el supervisor ha realizado para analizar cómo han cambiado los patrones de tenencia y uso de las tarjetas bancarias de los hogares españoles, así como de la banca online.

"La riqueza de datos de la EFF [Encuesta Financiera de las Familias] permite caracterizar estos patrones para distintos grupos de población según su edad, nivel educativo y renta. Además, la disponibilidad de información a lo largo de un período prolongado para individuos nacidos el mismo año permite examinar la evolución de su uso de tarjetas y de la banca online a lo largo del ciclo vital", explica.

Con respecto a la banca online, el supervisor observa que entre 2002 y 2020, su uso se amplió "de manera relativamente acusada" en España, si bien se han acentuado algunas diferencias por parte de los distintos grupos, especialmente durante la primera parte del periodo estudiado hasta 2011.

En 2020, nueve de cada diez hogares con título universitario utilizaban la banca online --es decir, el 90,7%--, mientras que menos de la mitad de los hogares con educación inferior a Bachillerato, el 45,8%, empleaban este medio para relacionarse con su entidad financiera.

Por nivel de renta de los hogares, las diferencias también se ampliaron, de forma que, en 2020, más del 90% de los hogares con mayor renta utilizaban la banca online, porcentaje muy por encima del 34% que se observaba entre los hogares que tenían menor nivel de renta.

En términos de la edad del cabeza de familia, Banco de España observa un aumento en el uso de la banca online entre los mayores de 55 años, aunque considera que se debe, en gran parte, a la llegada a ese grupo de edad de nuevas generaciones en las que esta herramienta "está más generalizada", y no se debería, tanto, a un mayor empleo por parte de los individuo más mayores.

"El análisis de la evolución del uso de la banca online por año de nacimiento ilustra la relevancia de este efecto composición y las dificultades, relativamente persistentes, a las que se enfrentan las personas mayores para emplear la banca online, seguramente en la medida en que también encuentran obstáculos significativos para incrementar sus competencias digitales", explica al respecto.

Por grupos de edad, el Banco de España señala que en 2002 el uso de la banca online era de alrededor del 20% en todos ellos, si bien esta pauta ha variado "sustancialmente" entre 2002 y 2020. Entre las generaciones nacidas antes de 1944 --menores a los 58 años en 2002--, el crecimiento en el uso de este medio ha sido "modesto" y menos de un 20% de los hogares lo usaban en 2020. Sin embargo, entre las generaciones nacidas en torno a 1950 --52 años o mayores en 2002--, el uso de la banca online se situó, en 2020, en torno al 50%. Finalmente, el uso de este método era superior al 90% entre los nacidos después de 1980.

"Esta disparidad en la adopción de la banca online según el año de nacimiento indica una importante brecha digital entre generaciones", concluye a este respecto el supervisor.

TENENCIA Y USO DE TARJETAS

Por otro lado, el Banco de España recoge que la tenencia y el uso de tarjetas de débito o de crédito se ha generalizado entre 2002 y 2020, con un aumento especialmente pronunciado entre los hogares con menores niveles educativos y de renta. En particular, mientras que en 2002 solo un 64% de los hogares españoles tenían tarjeta bancaria y un 92% de quienes la poseían la usaban habitualmente, en 2020 dichos porcentajes se situaron en el 91% y en el 98%, respectivamente.

Sin embargo, resalta que al final del periodo analizado todavía había "diferencias importantes" en cuanto a la tenencia de tarjetas por parte de los distintos tipos de hogares. En concreto, en 2020, alrededor del 20% de los hogares con menor nivel educativo, o bien no tenían una tarjeta o, teniéndola, no la utilizaban para hacer pagos o retirar efectivo. Asimismo, el 33% de los hogares cuyo cabeza de familia nació en torno a 1940 no tenían tarjeta.

Por último, señala que, en 2020, cerca de 1,5 millones hogares españoles ni tenían tarjeta ni usaban la banca online.