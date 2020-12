Unos 800 trabajadores de hostelería protestan en Barcelona por las restricciones

El sector pide un rescate para empresas y trabajadores

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Unos 800 trabajadores del sector hostelero y ocio nocturno catalán --según la Guardia Urbana-- se han concentrado la tarde de este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta por las restricciones aplicadas a causa del Covid-19 por el Govern, tras la limitación de apertura en la franja nocturna.

A gritos de 'Queremos trabajar', 'No al cierre' y 'No somos delincuentes' y con carteles de 'La hostelería no es el problema', los manifestantes han avanzado por Via Laietana hasta Urquinaona, han tomado la Ronda de Sant Pere hasta la plaza Catalunya y han cortado Passeig de Gràcia hasta culminar en la Avenida Diagonal con un minuto de silencio.

Según ha manifestado el Gremi de la Restauració de Barcelona estelunes en un comunicado, el objetivo de la concentración es reclamar al Govern "medidas equitativas para la contención del Covid-19, que no estigmatice y culpabilice a un único sector".

PERE CHIAS

En declaraciones a los medios, el presidente del Gremi de laRestauració de Barcelona, Pere Chias, ha criticado la falta dereunión con la Generalitat ante las nuevas medidas por "desacertadas y mal propuestas", y ha dicho que la principal solución es hablar con el sector.

"Si desde la Administración se quiere hacer un cierre total encubierto de nuestro sector, tiene que ir acompañado de medidas reales de rescate del sector, tanto para las empresas, como para sus trabajadores", ha mantenido.

La concentración ha sido convocada por el Gremio de Restauración de Barcelona, la Federación de Hostelería de Lleida, la Federación deHostelería de las comarcas de Girona, la Federación Intercomarcal deHostelería, Restauración y Turismo (Fihrt), la Asociación deEmpresarios de Hostelería de la provincia de Tarragona (Aeht), juntocon el Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y provincia yla Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon).

DAÑOS DE "UNA ENORME MAGNITUD"

Para el Gremi de la Restauració de Barcelona, si no se actúa de inmediato los daños serán de "una enorme magnitud y causarán un gran impacto en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas , hecho que ya se está produciendo en la actualidad".

Por ello, el sector ha reclamado inspecciones y castigo a los infractores, ampliar la movilidad en las zonas despobladas, y parar las medidas restrictivas de la restauración adoptadas a raíz del repunte de la pandemia en Catalunya y publicadas este sábado en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc).

También han exigido al Gobierno central "ayudasefectivas" y la prórroga de los expedientes de regulacióntemporal de empleo (ERTE) hasta el verano del 2021 e incluyendo a larestauración, así como alargar los créditos ICO con una nuevacarencia de tres años, y mantener la ayuda a los autónomoshasta el verano del 2021, puedan abrir o no.