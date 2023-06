El 81% de los empresarios españoles buscan nuevas oportunidades en el exterior, según KPMG

EE.UU., el destino más destacado en las agendas de internacionalización de las firmas españolas por su potencial de crecimiento

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El 81% de los directivos de empresas en España afirma que está explorando nuevas oportunidades internacionales a través de nuevos mercados, canales y alianzas dada la coyuntura económica actual, según el último informe de KPMG.

El estudio 'La empresa española ante un nuevo escenario internacional', que encuesta 561 directivos de empresas españolas, fue elaborado por la consultora en colaboración con la Asociación Española de Directivos, el Club de Exportadores e Inversores, el Foro de Marcas Renombradas Españolas, CEOE, la Cámara de Comercio de España, ICEX y DHL.

En el estudio se refleja que, dado el entorno económico actual, influido por "los vaivenes de la oferta y demanda" sucedidos desde las restricciones por la pandemia de la Covid-19 hasta las posteriores disrupciones en las cadenas de suministro que aún persisten, las empresas españolas se han visto impactadas constantemente por factores relevantes del entorno global.

En consecuencia, un 74% de los directivos afirman que el contexto internacional está influyendo negativamente en sus empresas.

El incremento de costes y su efecto en los márgenes (70%) y el clima de incertidumbre e inestabilidad general (63%) suponen los aspectos más desafiantes para las compañías españolas, indica el informe.

LA OPORTUNIDAD DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

A pesar de la compleja coyuntura, el negocio internacional sigue avanzando y ya representa más de la mitad (52%) de la facturación de las empresas españolas encuestadas.

El estudio realizado a través de 16 sectores de actividad refleja que casi la mitad (48%) de los encuestados opina que esta coyuntura está afectando de igual forma a su negocio doméstico e internacional, y uno de cada tres (33%) considera que el negocio internacional es el más impactado, mientras que un 19% afirma que solo ha visto afectaciones a su negocio doméstico.

De forma consistente, un 34% de las empresas españolas encuestadas declara haber perdido competitividad internacional debido a esta extraordinaria situación.

No obstante, la apuesta estructural de las empresas españolas por la internacionalización queda también patente en sus previsiones: siete de cada diez (71%) consideran que su actividad internacional no disminuirá en los próximos años y cuatro de cada diez (42%) creen que aumentará.

Por mercados, la Unión Europea mantiene su peso en la agenda estratégica internacional de las empresas españolas. El 93% de las compañías opera en este mercado y el 55% esperan expandir dicha posición en los próximos cinco años, explica el informe.

A la hora de elegir los países más atractivos por su potencial de crecimiento, los directivos se decantan casi de forma unánime por Estados Unidos (90%), un mercado que consolidada su carácter estratégico y que, además, cuenta con el estímulo coyuntural que representa la depreciación del euro frente al dólar, señala KPMG.

También destacan países europeos como Alemania (67%), Francia (52%) o Italia (45%), y latinoamericanos como México (49%) Colombia o Brasil (22%).

Por otro lado, cabe destacar que el 92% de las empresas está revisando sus cadenas de suministro a través de medidas como diversificar proveedores (59%), aumentar los stocks (41%), incrementar la proximidad de los proveedores (32%) o implementar cambios logísticos (29%), entre otras actuaciones.

"Las estrategias de internacionalización también se están viendo afectadas por las dos grandes transformaciones que se producen en nuestra sociedad: la digital y la sostenible. Avanzar en estos procesos es clave para ganar competitividad y responder a las demandas de los consumidores de los diferentes mercados de forma ágil y eficiente. Además, el incremento de las tensiones geopolíticas exige una mayor atención a los ciberriesgos, uno de los principales retos tecnológicos en la actividad internacional de las compañías", explica el socio responsable de Mercados de KPMG España, Pau Bernad.

EL IMPULSO DE LOS FONDOS NEXT GENERATION Y LA INVERSIÓN PÚBLICA

El despliegue extraordinario de los fondos europeos a través de los fondos Next Generation es una oportunidad para facilitar y acelerar inversiones en diferentes ámbitos, como el tecnológico y el de la sostenibilidad, que refuercen la competitividad internacional de las empresas españolas. De hecho, así lo percibe un 37% de los directivos encuestados. No obstante, son más los que creen que estos fondos no impactarán en su capacidad de competir en los mercados internacionales.

Respecto a las medidas de apoyo a la internacionalización que deberían potenciar más las instituciones públicas españolas, destacan los apoyos fiscales y financieros a la exportación e inversión (82%).

Otros ámbitos es los que se espera un mayor apoyo público son la promoción de la marca España (79%), la defensa de los intereses de las empresas españolas (55%), las ayudas ante disrupciones geopolíticas o de otra índole (49%) y el asesoramiento en oportunidades de negocio o conocimiento sobre mercados (30%).