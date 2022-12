El 84% de los presos sufren algún trastorno mental en prisión, según un estudio en Cataluña

Apuntan que es necesario "un sistema jurídico que avance por el camino de la excarcelación del trastorno mental"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El 84% de las personas reclusas sufren algún tipo de trastorno mental mientras cumplen condena en prisión, según el estudio 'La salud mental en el sistema penitenciario catalán. Visión de conjunto y retos', presentado por Justicia i Pau Barcelona.

Lo han explicado durante una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas este miércoles una miembro del grupo de trabajo que ha elaborado el estudio, Nuria Sastre, y una voluntaria de prisión de Justicia i Pau Barcelona, Roser García.

Sastre ha explicado que este estudio se ha realizado junto a la Conselleria de Justicia, y que se ha comprobado que la media de suicidios en prisión es muy superior que la de la población externa, y que más de la mitad de mujeres en prisión -que representan el 6,5% de la población reclusa-- han sufrido enfermedades mentales en la cárcel.

También han comprobado que el porcentaje de sujeciones mecánicas en Cataluña es "muy superior que en el resto de España", y que las patologías mentales surgen y aumentan en las condenas de larga durada.

El estudio concluye que no existe ningún mandato jurídico que obligue a una evaluación periódica de las personas penadas; no existe una explicación oficial sobre por qué no se ha excluido del sistema penitenciario a personas con problemas de salud mental, y no se ha previsto un sistema de internamiento extrapenitenciario.

Además, Sastre ha explicado que hay una falta de personal penitenciario fijo, recursos y formación especializada en unidades psiquiátricas penitenciarias, y que "no se dedican suficientes esfuerzos a garantizar que las personas internas con estas patologías cuenten con una oferta de prestaciones que favorezcan al máximo su salud mental".

Por su parte, García ha asegurado que ha detectado que la mayoría de personas encarceladas tienen algún tipo de trastorno mental y que "incluso los que no están diagnosticados con ninguna enfermedad psiquiátrica toman medicación".

"Estas demandas concluyen que es necesario un sistema jurídico que avance decididamente por el camino de la excarcelación del trastorno mental. No nos podemos permitir un sistema penal que, en lugar de contribuir al bienestar social, sea causante de patología mental y exclusión de quienes la padecen", ha añadido García.

DETENCIÓN MIGUEL RICART

Al ser preguntadas por la detención de Miguel Ricart, asesino del crimen de Alcàsser (Valencia), por presuntamente liderar un narcopiso en Barcelona, García ha defendido que Ricart cumplió la pena que se le impuso por el crimen y que "no lo querían en ningún sitio".

"Fue a un pueblo y se hicieron manifestaciones ante el Ayuntamiento para echarlo. Este es el gran trabajo que tenemos socialmente: una persona que haya cumplido condena, haya hecho lo que haya hecho, ha cumplido con la sociedad y hay que ayudarle, aceptarlo e incorporarlo en lugar de rechazarlo. Si al final, cuanto más cerca lo tengamos, mejor", ha sostenido.