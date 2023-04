El 86% de las empresas familiares españolas prevé aumentar su facturación en los próximos dos años, según PwC

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El 86% de los negocios familiares españoles prevé incrementar su facturación en los próximos dos años, por encima de la media global (77%), y tan solo el 8% de ellos redujo sus ingresos en 2022, según se extrae de la 'Encuesta Mundial de la Empresa Familiar 2023' elaborada por la consultora PwC.

En cuanto a sus prioridades, el 55% de los empresarios familiares españoles concentrará sus esfuerzos en la entrada a nuevos mercados y negocios, mientras el 43% buscará mejorar sus competencias digitales y el 50% se centrará en fidelizar a sus clientes.

Por el contrario, las cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno se sitúan casi a la cola de las prioridades de las empresas familiares españolas, y solo el 5% de ellas considera relevante reducir la huella de carbono de la compañía.

Asimismo, la responsabilidad social es un factor importante solo para el 15% de los negocios familiares, aunque el 50% de ellos cuenta con una persona o un equipo encargado de las políticas de ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza) dentro de la compañía.

"La forma en la que los negocios generan confianza está cambiando radicalmente y los grupos de interés, especialmente consumidores y empleados, están exigiendo a las compañías que sitúen la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión en el centro de sus estrategias y de su acción", ha señalado la socia responsable de Empresa Familiar en PwC, María Sanchiz.

A nivel global, la prioridad para la mayoría de negocios familiares (95%) es ganarse la confianza de los consumidores, aunque solo el 51% cree tenerla, y mantener la credibilidad frente a los empleados (91%), pese a que solo el 42% de los empresarios reconoce contar con ella.

EL 43% DE LOS CONSEJOS ESTÁ FORMADO SOLO POR FAMILIARES

El 43% de los consejos de administración de las empresas familiares españolas está constituido únicamente por miembros de la unidad familiar propietaria del negocio, con una media de 6,2 personas por consejo.

Además, solo el 17% de los consejos españoles no cuenta con ninguna mujer entre sus miembros (frente al 31% que se registra a nivel global), el 57% no tiene menores de 40 años entre sus altos cargos y el 43% no cuenta con ningún perfil con experiencia en otro sector diferente al de la compañía.